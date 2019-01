NEOS treten mit Team aus Europäerinnen und Europäern zur Europawahl an

Auch Wahlprogramm für die Europawahl 2019 beschlossen

Wien (OTS) - Bei der heutigen Mitgliederversammlung von NEOS wurde nach einem dreistufigen Vorwahlsystem die Liste für die Europawahl finalisiert. Nach der Wahl von Claudia Gamon zur Spitzenkandidatin wurden nun auch die weiteren Listenplätze gewählt. Auf Platz zwei kandidiert Karin Feldinger. Stefan Windberger wurde auf den dritten Platz gewählt, Stefan Zotti erreichte Platz vier und auf dem fünften Platz der Liste kandidiert Nini Tsiklauri. Überaus erfreut zeigt sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger: „Ich freue mich sehr über das grandiose Team! Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die bei den Vorwahlen teilgenommen haben und so ein starkes Zeichen für Europa gesetzt haben.“ Die Ergebnisse aller drei Teilabstimmungen und die gesamte Liste sind unter vorwahl.neos.eu zu finden.

Zudem wurde bei der heutigen Mitgliederversammlung auch das Wahlprogramm für die Europawahl beschlossen. Dieses beinhaltet neun Positionspapiere, die in einem breiten Beteiligungsprozess - mit einer großen Umfrage, Online-Konsultationen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Bürgerforen - erarbeitet wurden. „Uns geht es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, es geht uns um einen mutigen und selbstbewussten Schritt in die Zukunft. Wir haben ein Programm, das Visionen enthält aber auch konkrete Schritte dorthin - wer Visionen hat, braucht keinen Arzt sondern einen Plan, Fleiß und Ausdauer“, so NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon.

Alle Generationen verdienen die Neugründung des europäischen Projektes, das der Zukunft gewachsen ist und nicht den anderen großen Playern hinterherläuft. „Denn nur vereint können die Mitgliedsstaaten Europas auf der Weltbühne eine Rolle spielen und die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern. Dafür wollen wir eine vereinte und wirklich demokratische Union gründen - ein Europa, das die gemeinsamen Werte nach innen ernst nimmt und selbstbewusst nach außen trägt. Ein Europa, das stark und geschlossen auftritt: in der Finanz- und Währungspolitik, bei Fragen der Digitalisierung, in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, bei Asyl und Migration, bei nachhaltigen Lösungen am Arbeitsmarkt, bei Innovation und Forschung sowie in der Umwelt- und Energiepolitik,“ zeigt Gamon auf. „All das beinhaltet unser Programm! Wir NEOS werden immer auch dafür gewählt, wofür wir stehen, für unsere Substanz, unsere Positionen und unsere Vision eines besseren Europas.“

Der Mitgliedervorschlag hat nach dem Ergebnis der öffentlichen Online-Vorwahlen und dem Votum des Vorstandes nun das letzte Drittel der Gewichtung für die Vorwahlen ausgemacht. Aus der Summe der drei Vorschläge (Bürger_innen-, Vorstands-, Mitgliedervorschlag) hat sich nun die finale Wahlliste ergeben.

