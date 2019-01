Cinematographen von Weltrang bei IMAGO INSPIRATION in Wien

Bei „IMAGO INSPIRATION“ des Europäischen Kameraverbandes versammeln sich in an diesem Wochenende internationale Ausnahmekünstler hinter der Kamera im Metrokino in Wien.

Wien (OTS) - Organisiert werden die zweijährlich stattfindenden Masterclasses für Kamerfrauen und -männer vom österreichischen Kamerverband AAC unter Federführung von Astrid Heubrandtner. Die Vienna Film Commission kooperiert mit dem AAC, um den 150 Teilnehmer aus 25 Ländern und ihren prominenten Guestspeakern die attraktivsten Filmschauplätzen und Drehorte der Stadt nahezubringen.

Die Guestspeaker der Veranstaltung sind alle vielfach BAFTA- Oscar-nominierte und ausgezeichnete Cinmatographen wie der Brite Barry Ackroyd BSC (u.a. Detroit, The Hurt Locker, Jason Bourne), der Däne Dan Lausten ASC DFF (u.a. Shape of Water, Crimson Peak, Proud Mary), die Holländerin Claire Pijman (u.a. Living the Light – Robby Müller, Echo the Now, Good Morning Karachi), der Australier Greg Fraiser ASC ACS (u.a. Star Wars. Rouge One, Lion, Foxcatcher, Zero Dark Thirty) und die Französin Maryse Alberti (u.a. Dirty Money, The Visit, The Wrestler). Die IMAGO Masterclasses finden nach 2013 bereits zum zweiten Mal in Wien statt.

