Alma Zadic/JETZT zum Holocaust-Gedenktag: „Die Feinde der offenen und freien Gesellschaft schlafen nicht!“

Wien (OTS) - Morgen, am 27. Jänner, gedenken wir des 74. Jahrestages der Befreiung des größten nationalsozialistischen Vernichtungslagers, Auschwitz-Birkenau. Das Lager, in dem allein mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden, ist mittlerweile zum Inbegriff des industrialisierten Massenmordes geworden. „Auschwitz-Birkenau ist ein zeitloses Mahnmal und hält uns vor Augen, was Menschen Menschen antun können“, so Alma Zadic, Menschenrechtssprecherin von JETZT.

„Die Katastrophe näherte sich in vielen kleinen Schritten,“, so Zadic weiter. „Wie konnte es kommen, dass der freundliche Nachbar plötzlich zum tödlichen Denunzianten wird? Wie konnte es passieren, dass der Staat, der seine BürgerInnen eigentlich schützen sollte, zum mordenden Monstrum wird? Wie konnte es sein, dass die in Aufklärung und Humanismus erkämpften bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte so schnell auf dem Altar des Bösen geopfert wurden?“ Diese Fragen müssten wir uns immer wieder aufs Neue stellen, damit so etwas nie wieder passiert," meint Zadic. „Wir müssen wachsam sein, denn die Feinde der offenen und freien Gesellschaft schlafen nicht.“

Gerade jetzt, wo die letzten ZeitzeugInnen verstummen, sei es umso wichtiger den Holocaust-Gedenktag zu begehen. „Es liegt nun an uns Nachgeborenen, die Erinnerung weiterzutragen und im Bewusstsein unserer historischen Verantwortung jeglicher Form von Antisemitismus, Rassismus, Hass und Hetze entschieden entgegenzutreten“, sagt Zadic.

„Das gemeinsame Erinnern am Holocaust-Gedenktag macht uns bewusst, dass angesichts des wachsenden Antisemitismus in Europa und der Ausgrenzung von Minderheiten in der Bevölkerung eine nur zu bekannte Gefahr wieder ihr hässliches Gesicht zeigt. Dagegen gilt es, sich mit allen Kräften zu wehren. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die schlimmste Zeit unserer Geschichte wiederholt.“

