Spin Master gewinnt in drei Kategorien bei den Toy of the Year Awards in Großbritannien

Toronto (ots/PRNewswire) -

PAW Patrol® und Jumanji erhalten globale Branchenanerkennung

Bei den Toy Industry Awards der British Toy & Hobby Association (BTHA) und der Toy Retailers Association am 22. Januar 2019 erhielt Spin Master Corp. (TSX: TOY) (http://www.spinmaster.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, für seine innovativen Produkte höchste Auszeichnungen. Das Unternehmen gewann zwei begehrte UK Toy and Supplier of the Year Awards: Game of the Year - Jumanji Board Game und Preschool Range of the Year - PAW Patrol®. Darüber hinaus wurde das PAW Patrol® Ultimate Construction Vehicle als eines der Toy Fair Hero Toys ausgezeichnet. Die Preise werden von einer unabhängigen Jury aus Branchenrichtern und der BTHA vergeben. Die Toy Fair Hero Toys ist bestrebt, die 25 aufregendsten und kreativsten, auf der Spielwarenmesse vorgestellten Spielzeuge, auszuzeichnen.

"Es ist eine unglaubliche Ehre, diese Auszeichnungen zu erhalten und es spiegelt unsere anhaltende harte Arbeit und das Engagement unseres Teams wider", sagte Ben Gadbois, Global President und COO von Spin Master. "Spin Master ist bestrebt, die Grenzen von Innovation und Kreativität zu überschreiten, und diese drei Auszeichnungen sind ein Beweis für unsere Bemühungen."

"Wir freuen uns sehr, diese drei fantastischen Auszeichnungen auf einer so renommierten Branchenveranstaltung zu erhalten", sagte Hedley Barnes, General Manager Nordeuropa. "Unser unerschütterlicher Fokus liegt darauf, mit innovativen Spielzeugen, Spielen und Unterhaltung Kinder zu Kreativität anzuregen und sie zu begeistern."

Die diesjährigen Auszeichnungen folgen auf die Siege von Spin Master beim 2018 UK Toy of the Year Awar für: Collectible of the Year - Hatchimals CollEGGtibles(TM), Doll of the Year - Luvabella(TM), Pre-School Toy of the Year - PAW Patrol® Basic Vehicle und den renommierten Supplier of the Year Award.

Spin Master erhielt diese Auszeichnungen nur wenige Wochen vor der North American Toy Fair, die vom 16. bis 19. Februar 2019 in New York stattfindet. Spin Master wurde für sieben Toy of the Year (TOTY) Awards der US Toy Industry Association und sieben Women in Toys (WIT) Wonder Woman Awards nominiert.

Informationen zu Spin Master

Spin Master (TSX: TOY; http://www.spinmaster.com) ist ein führendes globales Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, das ein breit gefächertes Portfolio innovativer Spielzeuge, Spiele, Produkte und Unterhaltungsgegenstände entwirft, entwickelt, herstellt, lizenziert und vermarktet. Am bekanntesten ist Spin Master für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2000 wurde Spin Master 103-mal für den TIA Toy of the Year Award (TOTY) nominiert und hat diesen Preis in verschiedenen Produktkategorien 28-mal gewonnen, darunter 13 TOTY-Nominierungen für das innovative Spielzeug des Jahres. Bislang hat Spin Master acht TV-Serien inklusive der erfolgreichen Serie Bakugan Battle Brawlers (2007) und die aktuell in über 160 Ländern und Regionen ausgestrahlte Erfolgsserie PAW Patrol produziert. Spin Master beschäftigt weltweit über 1.700 Mitarbeiter in seinen 28 Niederlassungen in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, der Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, Holland, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.

