Drei Raubfälle in Brigittenau, Alsergrund und Simmering

Wien (OTS) - Datum: 25.01.2019

Uhrzeit: 10:30 Uhr, 15:20 Uhr bzw. 21:20 Uhr

Adresse: Dresdner Straße, Müllnergasse bzw. Lorystraße

Am 25.01.2019 kam es zu drei Raubfällen, bei denen den Tätern die Flucht gelang:

• Um 10:30 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter die Handtasche aus einem Auto in der Dresdner Straße (Brigittenau), in das zwei 69-jährige Frauen gerade einsteigen wollten. Eine der Frauen verfolgte den Dieb und konnte ihn einholen. Der mutmaßliche Täter schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht, wodurch sie verletzt wurde und ergriff die Flucht. Das Opfer wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.

• Um 15:20 Uhr wurde in der Müllnergasse (Alsergrund) eine 93-jährige Frau von einem unbekannten Tatverdächtigen von hinten zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche geraubt. Der Räuber flüchtete, die Frau erlitt Schürfwunden im Gesicht und eine Rissquetschwunde und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt ermittelt.

• Um 21:20 Uhr wurden zwei 18-jährige Männer in der Lorystraße (Simmering) nach dem Zigarettenkauf von zwei Unbekannten nach Geld und Zigaretten gefragt. Als die beiden Opfer dies verneinten, wurden sie mit Faustschlägen attackiert. Die Täter flüchteten. Die Ermittlungen sind im Gange.

