Alkoholisierter Fußgänger kollidiert mit Straßenbahn

Wien (OTS) - Datum: 25.01.2019

Uhrzeit: 20:00 Uhr

Adresse: 21., Hoßplatz

Bei einer Straßenbahnstation am Hoßplatz wurde ein 50-jähriger polnischer Staatsbürger mit Verletzungen vorgefunden. Zu den verständigten Einsatzkräften sagte der 50-Jährige, dass er mit der einfahrenden Straßenbahn kollidiert sei. Der Straßenbahnfahrer, der den Zusammenstoß jedoch nicht bemerkt hatte, wurde via Funk verständigt und kehrte kurze Zeit später zum Vorfallsort zurück. Die Wiener Berufsrettung brachte den 50-Jährigen, bei dem eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt wurde, mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Er konnte noch am selben Abend in häusliche Pflege entlassen werden.

