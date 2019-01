1,219 Millionen sahen die Freitag-Streif im ORF

Wien (OTS) - Wetterbedingt am ungewöhnlichen Freitagstermin ausgetragen, war die gestrige Abfahrt auf der Streif im ORF ein Publikumshit: Bis zu 1,219 Millionen sahen das Rennen, im Schnitt waren 1,121 Millionen Zuseher/innen bei 75 Prozent Marktanteil (64 bzw. 66 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live dabei. Damit war dieses Rennen das bisher meistgesehene Freitag-Rennen in Kitzbühel.

