Bangkok Airways verkündet Jungfernflug von Bangkok nach Cam Ranh (Vietnam)

Cam Ranh, Vietnam (ots/PRNewswire) - Bangkok Airways Public Company Limited hat heute erfolgreich seinen Jungfernflug von Bangkok nach Cam Ranh absolviert. Die Geschäftsleitung von Bangkok Airways und ein Vertreter der thailändischen Botschaft in Vietnam waren bei den Feierlichkeiten am internationalen Flughafen Cam Ranh in Vietnam anwesend und wurden von den vietnamesischen Behörden herzlich begrüßt.

Bangkok Airways ist die erste Airline, die einen Direktflug zwischen Bangkok und Cam Ranh anbietet. Die als "Riviera des südchinesischen Meers" bekannte Stadt liegt an der südöstlichen Küste von Vietnam und ist nur 30 Minuten von Nha Trang entfernt, einer der beliebtesten Küstenbadeorte. Weitere Attraktionen sind unzählige Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten, buddhistische Tempel, katholische Kirchen im gotischen Stil, natürliche Thermen, Salzfelder und beeindruckende Wasserfälle. Durch die Verbindung nach Cam Ranh wird für Codeshare-Partnerairlines von Bangkok Airways auf der ganzen Welt der Weiterflug nach Dalat und Mui Ne und weiter nach Ho-Chi-Minh-Stadt erleichtert.

Video zu Cam Ranh: https://www.youtube.com/watch?v=bN3VmZtwSkM

Cam Ranh ist die vierte vietnamesische Destination im Streckennetz von Bangkok Airways. Im Mai 2016, Oktober 2017 bzw. März 2018 nahmen bereits die Verbindungen Bangkok -- Danang, Bangkok -- Phu Quoc und Chiang Mai -- Hanoi den Betrieb auf.

Ab dem 25. Januar 2019 gibt es vier wöchentliche Flüge (Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag) mit einem Airbus A319, der Platz für 144 Passagiere bietet. Der Hinflug PG993 hebt um 10.20 Uhr vom Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi ab und landet um 12.05 Uhr am internationalen Flughafen Cam Ranh. Der Rückflug PG994 verlässt Cam Ranh um 12.55 Uhr und landet um 14.40 Uhr am Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi.

Alle Fluggäste von Bangkok Airways können am Flughafen Suvarnabhumi in einer Boutique-Lounge verweilen, wo es eine große Auswahl an kostenlosen Snacks, kalten und warmen Getränken sowie kostenlosen Wi-Fi-Zugang gibt. Business Class-Passagiere oder FlyerBonus Premier-Mitglieder von Bangkok Airways kommen in der Blue Ribbon Club Lounge in den Genuss weiterer Annehmlichkeiten, beispielsweise warme Mahlzeiten, eine private Dusche, ein Massagestudio sowie einen schönen und ruhigen persönlichen Leseraum, der auch als privates Besprechungszimmer genutzt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bangkokair.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/813575/Inaugural_flight_Bangkok_Cam_Ranh.jpg