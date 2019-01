„Sport am Sonntag“ mit einem Kitzbühel-Spezial

Am 27. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Ernst Hausleitner präsentiert „Sport am Sonntag“ am 27. Jänner 2019, um 18.00 Uhr in ORF eins mit einem Kitzbühel-Spezial:

Von Mausefalle bis Weißwurstparty, von Herminator bis Hirscher: Ernst Hausleitner und Benjamin Raich sind auch heuer wieder hautnah beim Ski-Event des Jahres, treffen Ski-Persönlichkeiten wie Hermann Maier und blicken hinter die Kulissen des Spektakels.

