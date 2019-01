Nepp zum FPÖ-Beschlussantrag „Heumarkt-Projekt“: Das Weltkulturerbe muss unbedingt erhalten bleiben!

FPÖ lebt seit Jahren die Schutzherrnfunktion zur Rettung des Weltkulturerbes. Kulturminister Blümel wird ersucht tätig zu werden

Wien (OTS) - Die Wiener Freiheitlichen haben sich zum wiederholten Male gegen das Heumarkt-Projekt ausgesprochen und gestern einen Beschlussantrag im Wiener Gemeinderat zum Erhalt des Weltkulturerbes eingebracht. Seit seiner Ankündigung im Jahr 2012 steht das „Heumarkt-Projekt“ auf dem Areal des Hotel Intercontinental und dem Wiener Eislaufverein regelmäßig im Zentrum öffentlicher Kritik. Der Eingriff in das Altstadtensemble geht so weit, dass die UNESCO bereits bei der Bekanntgabe des Projektes das Historische Zentrum Wiens auf die Rote Liste des gefährdeten Weltkulturerbes gesetzt hat. Bei einer Realisierung des Heumarktprojektes droht jetzt der endgültige Verlust des Status des Weltkulturerbes.

Die Stadtregierung wurde deshalb aufgefordert, das Hochhausprojekt/Eislaufverein in seiner jetzigen Form zu stoppen oder es in einer, den Anforderungen von UNESCO/ICOMOS entsprechenden Form zu adaptieren. „Dieser Beschlussantrag wurde von den Kollegen der Wiener ÖVP im Gemeinderat unterstützt, jedoch von Rot-Grün abgeschmettert. Jetzt liegt es an Kulturminister Gernot Blümel, seine rechtlichen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen um das Heumarkt-Projekt zu stoppen“, appelliert Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Fakt ist, dass die rot-grüne Stadtregierung diese Tradition und diesen Wert unmittelbar gefährdet, um die Interessen von Immobilienspekulanten und Bauhaien durchzusetzen. „Jetzt müssen abseits des rot-grünen Wiens bundesweit alle Kräfte mobilisiert werden. Das Weltkulturerbe darf nicht spekulativen Investoren zum Opfer fallen“, so Nepp abschließend. (Schluss) akra

