Schieder: Gratulation an Mazedonien und Griechenland

Pragmatische Lösung im Namensstreit sichert Annäherung an Europäische Union Pragmatische Lösung im Namensstreit sichert Annäherung an Europäische Union

Wien (OTS/SK) - „Nachdem Mazedoniens Parlament der Umbenennung des Landes in Nordmazedonien zugestimmt hat, tat das nun auch das griechische Parlament. Damit kann ein nationalistisch aufgeladener Konflikt durch die pragmatische Politik griechischer und mazedonischer Politiker nun zum Wohle beider Staaten beigelegt werden“, sagt Andreas Schieder, der außenpolitische Sprecher der SPÖ. ****

„Nach einer jahrelangen Blockade zwischen Griechenland und Mazedonien ist nun durch die Umbenennung der Weg frei für eine weitere Annäherung Mazedoniens an die EU. Das ist besonders der Verdienst von Mazedoniens Premierminister Zoran Zaev und Vizepremierministerin Radmila Šekerinska, sowie des griechischen Premiers Alexis Tsipras, die sich für diese konstruktive Lösung eingesetzt haben. Es zeigt sich, dass Europa dann am stärksten ist, wenn man sich auf den Dialog und das Gemeinsame konzentriert statt zu spalteten“, so Schieder. (Schluss) ls/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at