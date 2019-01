SPÖ-Termine von 28. Jänner bis 3. Februar 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 28. Jänner 2019:

10.00 Uhr Stv. SPÖ-Klubvorsitzender Jörg Leichtfried nimmt in einer Pressekonferenz zum Thema „Plenarvorschau“ sowie zu aktuellen politischen Fragen Stellung (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Heldenplatz).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Daniela Bankier (tätig bei der Europäischen Kommission in Brüssel, derzeit in der Bereichen Justiz, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit) zum Thema „Europa ist eine Frau – Warum es höchste Zeit ist, dass die weibliche Mehrheit in der EU sichtbar wird“. Nähere Information und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y9yeuwhq (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 29. Jänner 2019:

10.15 Uhr Sondersitzung des Nationalrates, beantragt von der SPÖ, zum Thema „Ärztemangel“. Die SPÖ wird eine Dringliche Anfrage an Gesundheitsministerin Hartinger-Klein richten. Eröffnung der Sitzung um 10.15 Uhr, die Debatte startet um 13.15 Uhr (Großer Redoutensaal, Hofburg).

MITTWOCH, 30. Jänner 2019:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner spricht im Rahmen der aktuellen Europastunde im österreichischen Nationalrat (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner nimmt am Wahlkampfauftakt der SPÖ Salzburg Stadt für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg teil (TriBühne Lehen, Tulpenstraße 1, 5200 Salzburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Nils Heisterhagen (ist laut Eigendefinition „linker Realist“ und Autor) zum Thema „Die liberale Illusion – Warum wir einen linken Realismus brauchen“. Nähere Information und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8dm2rpw (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

(Schluss) mp/mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493