Auftakt zur Wiener AK-Wahl

FCG-ÖAAB: Spitzenkandidat Fritz Pöltl und sein Team erhielten ungeteilten Zuspruch

Wien (OTS) - Einem fulminanten Wahlkampf-Auftakt lieferten am Donnerstagabend die Wiener FCG-ÖAAB-Vertreter zur diesjährigen AK-Wahl vom 20.März bis zum 2. April. Im Ovalhalle des Museumsquartiers zollten über 350 begeisterte Gäste den Ausführungen des Spitzenkandidaten Fritz Pöltl tosenden und langanhaltenden Applaus. Seine engagierten Forderungen für die in Wien beschäftigten Arbeitnehmer standen unter dem Motto: „Wir arbeiten für die Menschen!“ Pöltls Bekenntnis zur Pflichtmitgliedschaft, verbunden aber mit einer umfassenden Demokratiereform in der Arbeiterkammer, erhielt ungeteilten Zuspruch. Genauso wie seine Forderungen, dass Mieten nicht stärker steigen dürfen als Löhne, dass das die VOR-Tarife für Pendler drastisch gesenkt und die Pensionen gesichert werden müssen. ÖVP Generalsekretär Karl Nehammer überbrachte eine Grußbotschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einem eindeutigen Bekenntnis zu den christlich-sozialen Werten des FCG mit dem Versprechen, dass die Regierung schon demnächst spürbare Verbesserungen für Arbeitnehmer beschließen werde. Der Wiener FCG-Vorsitzende Thomas Rasch: „Die FSG-Fraktion in der Arbeiterkammer ist nur sozialistisch, von demokratisch ist man hier noch weit entfernt!“ Und die FPÖ rüttele mit der Forderung zur Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft ohnehin an den Grundfesten der Verfassung:

„Dann sollen sie sich doch gleich aus der AK verabschieden und gar nicht zur Wahl antreten!“

