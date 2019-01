ORF SPORT + mit Rodel-WM und Handball-WM

Ebenfalls am 26. und 27. Jänner: Bob-, Langlauf- und Biathlon-Weltcup, PKs in Kitzbühel, Snowboard- und Skicross-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 26. Jänner 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Bob-Weltcup in St. Moritz (Zweier Herren 1. Lauf) um 9.30 Uhr, von der Rodel-WM in Winterberg (Doppelsitzer 1. Lauf um 11.00 Uhr, Doppelsitzer 2. Lauf um 12.35 Uhr, Damen 2. Lauf um 16.05 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Ulricehamn (15 km Herren Freistil um 12.15 Uhr, 10 km Damen Freistil um 14.10 Uhr), vom Biathlon-Weltcup in Antholz (Verfolgung Damen) um 13.25 Uhr, von der Pressekonferenz nach dem Slalom in Kitzbühel um 15.00 Uhr, vom Snowboard-Weltcup in Moskau (PSL) um 17.00 Uhr und vom Skicross-Weltcup in Blue Mountain um 17.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.40 Uhr sowie die Höhepunkte von der Herren-Abfahrt in Kitzbühel um 20.15 Uhr, vom Skispringen der Damen in Rasnov um 22.00 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Antholz (Verfolgung Damen) um 23.00 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Ulricehamn (15 km Herren Freistil) um 23.50 Uhr, vom Snowboard-Slopestyle-Weltcup auf der Seiseralm um 1.40 Uhr, vom Bob-Weltcup in St. Moritz (Damen) um 3.40 Uhr, von der Mannschaftsführersitzung vor dem Super-G in Kitzbühel um 4.50 Uhr und von der World Judo Tour in Tel Aviv um 5.50 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Bob-Weltcup in St. Moritz (Vierer Herren 1. Lauf um 10.30 Uhr, Vierer Herren 2. Lauf um 12.50 Uhr), von der Rodel-WM in Winterberg (Herren 1. Lauf um 11.05 Uhr, Herren 2. Lauf um 13.10 Uhr, Teamstaffel um 15.45 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Ulricehamn (Staffel Herren) um 14.15 Uhr, von der Pressekonferenz nach dem Super-G in Kitzbühel um 15.00 Uhr (switch), vom Snowboard-Weltcup in Moskau (Mixed Parallel-Slalom Team) um 16.55 Uhr und von der Handball-WM Deutschland/Dänemark 2019 (Finale) um 18.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 und 9.30 Uhr, die Höhepunkte vom Weltcup-Skispringen in Sapporo um 19.30 Uhr, vom Herren-Slalom in Kitzbühel um 20.15 Uhr, von der Damen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen um 22.00 Uhr, vom Skispringen der Damen in Rasnov um 23.00 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Antholz (Massenstart Damen) um 0.00 Uhr und vom Slopestyle-Weltcup auf der Seiseralm um 0.50 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 27. Jänner.

In St. Moritz in der Schweiz kämpfen die Bob- und Skeleton-Athletinnen und -Athleten vom 25. bis 27. Jänner um Weltcup-Punkte. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek live: 2. Lauf Zweier Herren von 11.00 bis 12.10 Uhr, 1. Lauf der Damen von 13.20 bis 14.00 Uhr, 2. Lauf der Damen von 14.50 bis 15.30 Uhr, Vierer Herren 1. Lauf von 10.30 bis 11.40 Uhr, Vierer Herren 2. Lauf von 12.00 bis 13.10 Uhr)

Mit einem zehnköpfigen Aufgebot tritt das ÖRV-Team bei der Weltmeisterschaft in Winterberg an. Bei den Herren-Einsitzern sind neben Titelverteidiger Wolfgang Kindl und Reinhard Egger auch Olympiasieger David Gleirscher und Jonas Müller mit dabei. Bei den Damen kommen angeführt von der routinierten Oberösterreicherin Birgit Platzer Madeleine Egle (20) sowie die 18-jährigen Juniorinnen Hannah Prock und Lisa Schulte zum Einsatz. Thomas Steu und Lorenz Koller vertreten Österreichs Farben bei den Doppelsitzern. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Andreas und Wolfgang Linger. (ORF-TVthek live am Samstag: Damen 1. Lauf von 14.15 bis 15.45 Uhr)

In Ulricehamn in Schweden tragen die Langläuferinnen und Langläufer am 26. Jänner Freistil-Bewerbe und am 27. Jänner Staffel-Bewerb aus. Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek live: 15 km Herren Freistil von 11.55 bis 13.45 Uhr, Staffel Herren von 14.15 bis 16.10 Uhr)

Sprint-Bewerbe am 24. und 25. Jänner, Verfolgungs-Bewerbe am 26. Jänner und Massenstart-Bewerbe am 27. Jänner stehen bei den Biathletinnen und Biathleten in Antholz in Italien auf dem Programm. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann. (ORF-TVthek Massenstart Damen live von 12.40 bis 13.30 Uhr)

ORF SPORT + zeigt die Pressekonferenzen nach der Abfahrt und nach dem Slalom live aus Kitzbühel.

Reporter ist Andreas Felber.

Bei den Snowboardern stehen am 26. Jänner in Moskau ein Parallel-Slalom und am 27. Jänner ein Team-Parallel-Slalom auf dem Programm. Kommentator ist Erwin Hujecek. (ORF-TVthek am Samstag live von 16.30 bis 17.55 Uhr, am Sonntag live von 16.30 bis 18.00 Uhr)

Blue Mountain in Kanada ist am 26. Jänner Austragungsort für den Skicross-Weltcup. Kommentator ist Philipp Maschl.

Die Skispringerinnen kämpfen am 26. und 27. Jänner in Rasnov in Rumänien bei zwei Einzelspringen um Weltcup-Punkte. (ORF-TVthek am Samstag live von 12.25 bis 14.15 Uhr, am Sonntag live von 12.25 bis 14.15 Uhr)

Auf der Seiseralm in Südtirol wird am 26. Jänner ein Slopestyle-Weltcup der Snowboarder ausgetragen. Kommentator ist Michael Mangge. (ORF-TVthek live von 12.25 bis 14.25 Uhr)

ORF SPORT + zeigt die Höhepunkte der Mannschaftsführersitzung vor dem Slalom in Kitzbühel.

Reporter ist Andreas Felber. (ORF-TVthek live von 17.00 bis 18.00 Uhr)

Die Judo World Tour startet 2019 von 24. bis 26. Jänner in Tel Aviv in Israel. Athletinnen und Athleten aus mehr als 50 Nationen sind mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. (ORF-TVthek am Samstag live von 16.00 bis 18.30 Uhr)

Im Halbfinale der Handball-WM 2019 treffen am 25. Jänner Frankreich – Dänemark und Deutschland – Norwegen aufeinander. Die beiden Sieger spielen am 27. Jänner um den WM-Titel. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski. (ORF-TVthek live von 17.20 bis 19.30 Uhr)

Auf der Seiseralm in Südtirol wird am 27. Jänner ein Slopestyle-Weltcup der Freestyler ausgetragen. Kommentator ist Michael Mangge, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Felix Prankl. (ORF-TVthek live von 12.25 bis 14.25 Uhr)

