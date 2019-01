Termin: Sozialwirtschaft-KV: Aktionstag am 29.1. in Wien, Linz und Graz

Kollektivvertragsverhandlungen unterbrochen: vida und GPA-djp verärgert über unzureichendes Angebot - 100.000 Beschäftigte haben sich mehr verdient!

Wien (OTS) - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die etwa 100.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft Österreich, SWÖ) wurden ergebnislos unterbrochen. Das Angebot der Arbeitgeber für eine prozentuelle Lohn- und Gehaltserhöhung um 2,37 Prozent ist völlig unzureichend, die hart arbeitenden Kolleginnen und Kollegen haben sich mehr verdient, so die beiden Gewerkschaften GPA-djp und vida

Die Gewerkschaften GPA-djp und vida rufen nun im Rahmen eines Aktionstages zu Aktionen im öffentlichen Raum in Wien, Linz und Graz am kommenden Dienstag, 29. Jänner 2019, auf, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

In Wien findet ein Sternmarsch statt, der um 14.30 Uhr beginnt. In Linz findet eine Verteilaktion statt, die um 14 Uhr beginnt. Auch in Graz protestieren die Beschäftigten ab 11.30 Uhr.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Mehr zu den Forderungen (u.a. Videos) auf www.vida.at und www.gpa-djp.at sowie auf Facebook www.facebook.com/GPA-djp bzw. www.facebook.com/gewerkschaftvida





Bitte merken Sie vor: SWÖ-Aktionstag am 29. Jänner 2019:

Wien

Sternmarsch ab 14.30 Uhr von drei Startpunkten aus:

+Platz der Menschenrechte/Museumsquartier, 1070 Wien

+Ostarrichipark/Otto-Wagnerplatz, 1090 Wien

+Hauptuniversität Wien, 1010 Wien

Abschlusskundgebung ab ca. 15:45 Uhr am Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien, voraussichtliches Ende ca. 17 Uhr

Linz:

Ab 14 Uhr Verteilaktion, Landstraße/Martin-Luther-Platz, 4020 Linz





Graz:

Ab 11.30 Uhr Verteilaktion, Herrengasse, 8010 Graz





