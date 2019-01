Hernals: BürgerInnenbefragung zum Parkpickerl zeigt deutliches Stimmungsbild

SPÖ-Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer freut sich über den Dialog und ist offen für weitere Gespräche

Wien (OTS/SPW-K) - Ende letzten Jahres initiierte die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) eine BürgerInnenbefragung zum Thema Parkraumbewirtschaftung am Heuberg und in der Höhenstraße. Ziel war der unmittelbare Kontakt mit den AnwohnerInnen, um ein Stimmungsbild einzuholen. Ca. 800 Haushalte am Heuberg sowie etwa 200 an der Höhenstraße wurden postalisch informiert und konnten sich mit ihren Fragen und Anliegen in Sachen Parkpickerl direkt an die Bezirksvorstehung wenden. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Rund 30 Prozent der Haushalte in der Höhenstraße gaben ihre Meinung ab. Von diesen wurde die Parkraumbewirtschaftung abgelehnt. 79,6 Prozent der Rückmeldungen waren negativ, 20,3 Prozent pro Parkpickerl.

Am Heuberg, der teilweise Pickerlzone ist, gab es einen Rücklauf von rund 25 Prozent. Davon will eine knappe Mehrheit von 55,2 Prozent kein Parkpickerl.

Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer bewertet den direkten Dialog mit den BürgerInnen als sehr konstruktiv und hat sich bereits postalisch an die Menschen gewandt. „Hätten wir eine formelle Abstimmung durchgeführt, wäre der Kontakt mit den Hernalserinnen und Hernalsern in der Form nicht möglich gewesen“, sagt sie.

