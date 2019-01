Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53) bekommt neue Leitung

Bisheriger Abteilungsleiter-Stellvertreter Martin Schipany bestellt

Wien (OTS/RK) - Heute, am Freitag, dem 25. Jänner 2019, wurde Mag. Martin Schipany zum neuen Abteilungsleiter des Presse- und Informationsdienstes der Stadt Wien (PID/MA 53) bestellt. Mit der Bestellung durch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wird die seit Sommer vorigen Jahres interimistisch geführte Abteilung neu besetzt. Dem 35-jährigen Medienmann Schipany wurde das Bestellungsdekret gemeinsam von Bürgermeister Ludwig und Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner, dem zuständigen Ressortchef Medienstadtrat KR Peter Hanke sowie younion-Gewerkschaftsvorsitzenden Christian Meidlinger in den Räumlichkeiten des Presse- und Informationsdienstes im Wiener Rathaus überreicht.

Martin Schipany folgt damit Mag. Paul Weis, der im Sommer des Vorjahres in das Büro von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig als Mediensprecher wechselte. Seither leitete Schipany den PID als stellvertretender Abteilungsleiter. Martin Schipany hat sich in dem öffentlich ausgeschriebenen Bewerbungsverfahren, für das es 17 BewerberInnen gab, im Rahmen des mehrstufigen Hearings schlussendlich gegen zwei externe KandidatInnen durchgesetzt.

Werdegang des neuen Abteilungsleiters

Schipany hat das Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien 2008 abgeschlossen und ist mit Jänner 2009 in den Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien eingetreten. Nach zweijähriger Pressesprechertätigkeit im Ressort Stadtentwicklung und Verkehr wechselte er als Öffentlichkeitsarbeiter in den SP-Landtags-und Gemeinderatsklub. Mit Jänner 2013 übernahm er im PID zunächst die Leitung des Referats Stadtredaktion und wurde 2014 Fachbereichsleiter Stadtkommunikation. Von 2013 - 2015 absolvierte er einen Postgraduate Lehrgang mit dem Abschluss eines Master of Arts, Studienrichtung „International Media Innovation Management“, in Berlin. Seit Mai 2018 war Schipany Dienststellenleiter-Stellvertreter.

Dem vormaligen Leiter des Presse- und Informationsdienstes, Mag. Paul Weis, wurde unisono für die geleistete Arbeit als Abteilungsleiter gedankt.

