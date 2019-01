ORF III am Wochenende: „Skilegenden“-Premieren über Franz Klammer und Petra Kronberger

Außerdem: Fortsetzung Mozartwochen-Schwerpunkt in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ u. a. mit ORF-III-Eigenproduktion „Best of Mozart Teil II“

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 26. Jänner 2019, steht das Programm von ORF III Kultur und Information anlässlich des Hahnenkamm-Rennens ganz im Zeichen des Skifahrens. So zeigt ORF III u. a. zwei neue Porträts der „zeit.geschichte“-Reihe „Skilegenden“ über die gefeierten Rennstars Franz Klammer und Petra Kronberger. Am 27. Jänner geht der an insgesamt vier Sonntagen stattfindende „Erlebnis Bühne“-Schwerpunkt zur Mozartwoche 2019 in die dritte Runde und zeigt u. a. die ORF-III-Eigenproduktion „Best of Mozart Teil II“.

Samstag, 26. Jänner: „Skilegenden“-Tripel „Franz Klammer“ (20.15 Uhr), „Petra Kronberger“ (21.00) und „Annemarie Moser-Pröll“ (21.45 Uhr), „Kabarett im Turm: Alf Poier – The Making of DADA“ (22.35 Uhr)

Am Samstag präsentiert die „zeit.geschichte“ im Hauptabend anlässlich des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel erneut drei Ausgaben der Reihe „Skilegenden“, beginnend mit zwei von Robert Altenburger gestalteten ORF-III-Neuproduktionen über den „Kaiser der Abfahrt“, „Franz Klammer“ (20.15 Uhr), und „Petra Kronberger“ (21.00 Uhr) – jener Salzburgerin, der es als erste Rennläuferin gelang, in nur einer Saison alle fünf Skidisziplinen für sich zu entscheiden – ein Weltrekord, der beinahe unbemerkt blieb zwischen ihren Weltcup- und Olympiaerfolgen. Anschließend befasst sich eine weitere Folge „Skilegenden“ von Robert Altenburger mit „Annemarie Moser-Pröll“ (21.45 Uhr), der bisher erfolgreichsten österreichischen Skirennläuferin und „Sportlerin des Jahrhunderts“. Anschließend präsentiert Alf Poier in einer neuen Ausgabe „Kabarett im Turm“ sein Programm „The Making of DADA“ (22.35 Uhr). Darin rekonstruiert der Kabarettist seinen Weg vom steirischen Schwammerlsucher und Tanzmusiker zum geistigen Queraussteiger.

Sonntag, 27. Jänner: „ORF III Spezial: Amtseinführung von Wiener Superintendent Matthias Geist“ (15.30 Uhr), „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Best of Mozart Teil II“ (20.15 Uhr) und „Mozart Superstar“ (21.10 Uhr)

Am Sonntag zeigt ORF III ab 15.30 Uhr live aus der Lutherischen Stadtkirche in Wien die Amtseinführung des Wiener Superintendenten Matthias Geist. Mit der Festgemeinde feiern Bischof Michael Bünker, Pfarrerin Ines Knoll und Pfarrer Werner Geißelbrecht.

Im Hauptabend setzt ORF III den „Erlebnis Bühne“-Schwerpunkt zur Mozartwoche mit der ORF-III-Eigenproduktion „Best of Mozart Teil II“ (20.15 Uhr) fort. Barbara Rett präsentiert ausgewählte Ausschnitte aus Mozarts Musiktheaterwerken. Im Fokus stehen junge internationale Stars – etwa der Kärntner Bariton Markus Werba, der italienische Bassbariton Luca Pisaroni und die französische Mezzosopranistin Marianne Crebassa. Anschließend zeigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ die Doku „Mozart Superstar“ (21.10 Uhr). Mozart hat erreicht, wovon die meisten heutigen Popstars nur zu träumen wagen: Denn die mit Abstand meist verkauften Platten in den vergangenen 100 Jahren enthielten seine Kompositionen. Daher bleibt kein Zweifel: Der erste Popstar der Weltgeschichte heißt Wolfgang Amadeus Mozart!

