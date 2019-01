Präsentation der Ergebnisse der aktuellen Public-Value-Studie am 28.01.2019 an der FHWien der WKW

SORA Institut, ORF Public Value und die Wiener Fachhochschule laden zu einem Abend im Rahmen der ORF-Initiative „Public Value Lectures: Media & Democracy“ ein.

Wien (OTS) - „Wie öffentlich-rechtliche Medien ihren demokratiepolitischen Auftrag wahrnehmen und unter den Bedingungen der digitalen Medienwelt entwickeln können“ – um dieses Thema geht es am Montag, dem 28.01.2019, ab 18:30 Uhr an der FHWien der WKW.

Im Anschluss an die Präsentation des „Demokratiemonitors“ diskutieren Günther Ogris (SORA) und Klaus Unterberger (ORF Public Value) über aktuelle medienpolitische Fragen und die Herausforderungen für die Qualitätsmedienproduktion.

Zu diesem Abend im Rahmen der ORF-Initiative „Public Value Lectures: Media & Democracy“ laden das SORA Institut, ORF Public Value und die FHWien der WKW gemeinsam ein.

An der Studie haben sechs WissenschaftlerInnen aus Österreich, Großbritannien und Deutschland mitgearbeitet. Im Rahmen der ORF-Initiative „Public Value Lectures: Media & Democracy“ wurden ihre Beiträge von November 2018 bis Jänner 2019 in unterschiedlichen österreichischen Universitäten und Fachhochschulen vorgestellt und diskutiert.

Datum: Montag, 28.01.2019, 18:30–20:30 Uhr

Ort: FHWien der WKW, Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Raum: Bitte beachten Sie die Bildschirme am Eingang.

Um Anmeldung wird gebeten.

Online-Anmeldung und Details zur Studie

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit bald 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unter­nehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 10.000 – optimal auf ihre Karriere vor.

