Wölbitsch: Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein

ÖVP Wien wirbt bei großangelegten Verteilaktionen in Wiener Gemeindebauten um ein Ja zur Mindestsicherungsreform

Wien (OTS) - Im Rahmen der Informations- und Aufklärungskampagne der ÖVP Wien „Wer arbeitet darf nicht der Dumme sein“ warb die ÖVP Wien heute Morgen u.a. mit Stadtrat Markus Wölbitsch und ÖVP Wien-Klubobfrau Elisabeth Olischar bei großangelegten Verteilaktionen in Wiener Gemeindebauten um ein Ja zur Mindestsicherungsreform. „Gerade im Wiener Gemeindebau leben viele fleißige Wienerinnen und Wiener, die Tag für Tag aufstehen, arbeiten gehen und Steuern zahlen und am Ende vielleicht sogar weniger haben als jene, die nicht arbeiten gehen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch. „Das ist nicht gerecht! Aber anstatt daran etwas zu ändern, lässt die rot-grüne Stadtregierung die arbeitenden Wienerinnen und Wiener in Stich. Sie kündigt sogar an, Rechtsbruch zu begehen, indem sie die notwendige Reform der Mindestsicherung einfach nicht umsetzt“, so der Stadtrat.

Die SPÖ entfernt sich damit immer mehr von Anliegen und Bedürfnissen der Menschen. „Sie ist von einer Arbeiterpartei zu einer Arbeitslosenpartei geworden“, so Wölbitsch. „Wir werden so lange um ein Ja zur Mindestsicherungsreform auch in Wien werben, bis Rot-Grün einlenkt. Dabei kann man uns unter www.mindestsicherung-neu.at unterstützen. Wir lassen die Leistungswilligen und Fleißigen in der Stadt nicht im Stich. Denn wer arbeitet darf in dieser Stadt nicht der Dumme sein!“

Bilder von der Verteilaktion finden Sie hier.

