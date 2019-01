Pluralitätskonferenz: „Transformation vom Egosystem zum Ecosystem“

KRAFTKINZ und FASresearch laden ein, um gemeinsam Initiative zu ergreifen und die Zukunft der Wirtschaft zu diskutieren.

Wien (OTS) - Internationale und nationale Studien belegen, dass Pluralität einen essentiellen Faktor für die europäische Wirtschaft darstellt. Ein Blick auf die Gegenwart zeigt: Verschiedenheit in Bezug auf Herkunft, Religionszugehörigkeit und kulturellen Hintergrund ist längst nichts Neues mehr, sondern bereits Alltag. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Dynamiken sind enorm. Diversität ist eine Chance, die UnternehmerInnen nutzen sollten, um Unternehmen resilienter zu machen.

Wir laden Sie ein zur Pluralitätskonferenz: „Transformation vom Egosystem zum Ecosystem“

Datum: Mittwoch 29. Jänner 2019 // 08.00 – 14.00 Uhr

Ort: weXelerate // Praterstraße 1, 1020 Wien

Im Rahmen der Pluralitätskonferenz diskutieren Top-VertreterInnen aus der Wirtschaft zu den wichtigen Fragestellungen:

Wie kann ein Unternehmen Pluralität/Diversität für sich nutzen und zielführend einsetzten?

Welche Fragen müssen sich UnternehmerInnen stellen, um sich den globalen Entwicklungen anpassen zu können?

Welche Zukunfts-Herausforderungen kommen auf Sie zu?



Neben der Paneldiskussion mit Claudia Oeking (Philip Morris), Gerald Gruber (Mastercard) und Doris Partel-Niederreiter (Raiffeisen Informatik) ist der „Situation Room“ ein besonderes Highlight der Konferenz. Gemeinsam besprechen die TeilnehmerInnen die Hebelpunkte und tauschen Erkenntnisse und Erfahrungen aus. Darüber hinaus soll der „Situation Room“ auch Anstöße liefern, eigene Strategien neu auszurichten, nach dem Motto „Mind Set Change“. Die Transformation von einem selbstbezogenen Egosystems zum einem gemeinsam funktionierenden und wirtschaftlichen Ecosystems und der Weg dorthin stehen im Mittelpunkt der Konferenz.

Vortragende / SpeakerInnen:

Harald Katzmair, Founder and Director FASresearch, Vienna – Keynote

Birgit Kraft-Kinz, Founder & CEO, KRAFTKINZ GmbH, Vienna – Welcome

Katrin Uhlik, Consultant, FASresearch, Vienna

Gerald Gruber, General Manager Austria, Mastercard, Vienna

Claudia Oeking, Head of Corporate Affairs, Philip Morris, Vienna

Doris Partel-Niederreiter, Geschäftsführerin, Raiffeisen Informatik GmbH, Vienna

Sebastian Nitsch, Finanzvorstand, 6B47, Vienna

Über KRAFTKINZ (www.kraftkinz.com)

KRAFTKINZ sind der Strategieberater für Marketing, Kommunikation und Vertrieb und begeistert mit der Spitzenkennzahl Return on Communication: ROC. Eine hauseigene KRAFTKINZ-Methodik zur Messung, Analyse und Bewertung von Unternehmenserfolgen, die Effizienzsteigerung garantiert. Neben PR- und Kommunikationsdienstleistungen bietet KRAFTKINZ Strategieberatung und Marketing-Controlling Tools an. Das KRAFTKINZ-Gesamtpaket ermöglicht die nachweisliche Steigerung von Effizienz sowie Effektivität aller Marketing-, Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen. Kommunikation ist messbar!

Über FASresearch (http://www.fas-research.com/)

FASresearch ist ein Unternehmen für Social Network Analytics & Strategies mit Sitz in Wien und zwei Jahrzehnten branchenübergreifender Erfahrung. Harald Katzmair und sein internationales Team aus Wissenschaftlern und Beratern haben ein einzigartiges Set aus Tools und Technologien entwickelt, um Entscheidungsträger in den Bereichen Influencer Mapping, Executive Networking, Robust Decision Making, Story Telling und Framing, Stakeholder Engagement und Social Change durch die zunehmende Komplexität einer Welt im Wandel zu navigieren.

