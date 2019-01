bike-austria Tulln – 1. bis 3. Februar 2019

Vor Saisonstart: Alle Marken auf der bike-austria Tulln

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet von 1. bis 3. Februar 2019 und rechtzeitig vor Saisonbeginn statt. Rund 175 Firmen präsentieren 400 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2019 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Pedelecs, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder, Motorradreisen sowie ATV & Quads.

DUCATI DIAVEL 1260 – stiehlt allen die Show!

Kraftvoll. Muskulös. Aber auch agil und effektiv in den Kurven für maximalen Fahrspaß. Die neue Diavel 1260 kombiniert die Leistung eines Maxi Naked Bikes mit der Ergonomie eines Muscle Cruisers. Ihr Design interpretiert den Diavel Stil mit einem zeitgemäßen Look neu und integriert den 159 PS starken Testastretta DVT 1262 Motor perfekt, der das Herzstück dieser neuen Diavel 1260 ist. Ducati präsentiert ihre Produktpalette in Halle 10 Stand 1008.

Honda präsentiert den modernen Neo Sports Café Look

Nach der Einführung von CB1000R, CB300R und CB125R präsentiert Honda mit der CB650R den attraktiven, modernen Neo Sports Café Look nun auch in der mittleren Hubraumklasse. Die im Design an die CBR1000RR Fireblade angelehnten Supersport-Bikes CBR650R und CBR500R bieten alltagstaugliche Performance. Die CB500F und die CB500X wurden vielseitig technisch und optisch aufgewertet. Informationen rund um alle Honda Modelle erhält man in Halle 3 Stand 333.

Yamaha - Die brandneue Ténéré 700: Das leichte Offroad-Adventure Bike

Mit einem Abenteuergeist in seiner DNA verankert ist jedes Yamaha Adventure-Bike robust, unverwüstlich und zuverlässig. Jedes Ténéré-Modell im Adventure-Segment ist der ultimative Reisebegleiter und ermöglicht es dem Fahrer, ein Gefühl grenzenloser Freiheit zu entdecken. Weiters gibt es die neue XSR700 XTribute zu seheh: Ein moderne Hommage an eine Ikone der 1970er Jahre. Die neue XSR700 besticht durch von der XT inspirierte Farbgebung sowie die klassische Scrambler- Optik und zollt dem wahren Charakter dieser Ikone Respekt. Der neue XMAX IRON MAX ist ein echter Blickfang und mit der Einführung der radikalen Night Fluo-Farben hat Yamaha das Design der Hyper Naked-Szene komplett revolutioniert. Alle Neuheiten findet man am Yamaha Stand in Halle 3 Stand 339.

Faber präsentiert: Italo-Feeling mit Vespa

Einzigartiges Lebensgefühl, Freiheit, Individualität und Mobilität: Mit der neuen Vespa GTS-Serie feiert der leistungsstärkste und effizienteste Motor (23,8 PS) in der Geschichte von Vespa sein Debüt. Im Laufe der Motorradsaison 2019 kommen fünf neue Modelle mit der neuen Motorisierung auf den Markt: Vespa GTS, GTS Touring, GTS Super, GTS Super Sport und die brandneue Vespa GTS SuperTech mit Farb-TFT-Display. Alles was man zum Italo-Feeling braucht, findet man auf der bike-austria in Halle Halle 3 Stand 331 und 332.

Moto Guzzi V85 TT: Technologie, Stil und Emotionen

Fast ein Jahrhundert Tradition, Leidenschaft und sportlicher Erfolg: Die Moto Guzzi V85 TT kombiniert den klassischen, authentischen Stil der Kult-Marke mit modernster technischer Ausstattung. Das Modell spiegelt die Philosophie von Moto Guzzi wieder, bei der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und perfekte Ausgewogenheit zwischen Motorrad und Fahrer im Vordergrund stehen. Die neue Moto Guzzi findet man in Halle 3 Stand 331 und 332.

Weitere Informationen auf www.bike-austria.at.

Ab sofort Tickets sichern und im Ticketshop bestellen!

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre:EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

