Kraus & Naimer: Leitbetrieb im Netzwerk vorbildhafter Firmen.

Das globale Unternehmen mit Stammsitz in Wien, ist neues Mitglied bei „Leitbetriebe Austria“.

Mit Kraus & Naimer konnten wir einen Hidden Champion aus der österreichischen Industrie gewinnen. Wir freuen uns sehr, das traditionsreiche Unternehmen als ausgezeichneten Leitbetrieb begrüßen zu dürfen -

Durch die eigentümergeführte Struktur und der starken Position als österreichisches Unternehmen auf dem globalen Markt setzen wir bei unseren Investitionen auf langfristige Marktorientierung. Die Auszeichnung bestätigt unsere Stabilität und das wirtschaftlich gesunde Wachstum -

Die Marke symbolisiert das Vertrauen unserer Kunden sowie die Qualität unserer Produkte, denn nur so können wir auch weiterhin erfolgreich sein -

Wien (OTS) - Kraus & Naimer wurde erstmals als ein Leitbetrieb zertifiziert, wodurch es ein Mitglied in einem hochrangigem Wirtschaftsnetzwerk wurde. Die Auszeichnung nahm Mag. Harald Zeller, CFO der Kraus & Naimer-Gruppe im feierlichen Ambiente des Schloss Belvedere entgegen.

„Leitbetriebe Austria“ ist ein unabhängiges, branchenübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk, das vorbildhafte Unternehmen der österreichischen Wirtschaft auszeichnet. Die Qualifikation der Unternehmen wird anhand eines Kriterienkatalogs überprüft und ausschlaggebend für die Zertifizierung ist neben der Erfüllung dieser Punkte, auch ein besonderer Stellenwert in der Branche. „Mit Kraus & Naimer konnten wir einen Hidden Champion aus der österreichischen Industrie gewinnen. Wir freuen uns sehr, das traditionsreiche Unternehmen als ausgezeichneten Leitbetrieb begrüßen zu dürfen“ , so Mag. Monica Rintersbacher über den Neuzugang.

Als Leitbetriebe werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die nicht auf kurzfristige Gewinne setzen, sondern auf nachhaltigen Unternehmenserfolg. Durch seine Markt- und Werteorientierung ist der Leitbetrieb ein Treiber der Entwicklung seiner Region und Branche. Auch für Kraus & Naimer ist die Zertifizierung ein sichtbares Zeichen des Erfolges. „Durch die eigentümergeführte Struktur und der starken Position als österreichisches Unternehmen auf dem globalen Markt setzen wir bei unseren Investitionen auf langfristige Marktorientierung. Die Auszeichnung bestätigt unsere Stabilität und das wirtschaftlich gesunde Wachstum“ , so Harald Zeller über die Zertifizierung als Leitbetrieb. „Die Marke symbolisiert das Vertrauen unserer Kunden sowie die Qualität unserer Produkte, denn nur so können wir auch weiterhin erfolgreich sein“ , so der Finanzprokurist über die Bedeutung der Verleihung.

Über Kraus & Naimer:

Kraus & Naimer ist ein 1907 gegründeter Hersteller von elektrischen Schaltgeräten mit Stammsitz in Wien. Das Markensymbol des Unternehmens ist das griechische „Phi“. Spezialgebiete des Unternehmens sind modulare Nockenschalter sowie Lasttrennschalter. Kraus & Naimer ist ein starker Partner für Kunden aus vielen Bereichen, wie Verkehr (Bahnen, Fahrzeuge, Schiffe, etc.,) Fördersysteme, Liftsysteme, Maschinenbau und in Anlagen der Stromerzeugung und Stromverteilung. Das Familienunternehmen, welches in dritter Generation seit 2004 von Joachim (Ted) L. Naimer geführt wird, ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Nockenschalter und hat zahlreiche Innovationen hervorgebracht. Bereits 1948 stellte das Unternehmen den weltweit ersten Nockenschalter im Baukastenprinzip (Modell C15) vor, wodurch es erstmalig möglich war, kundenspezifische Produkte anzufertigen. Auch der kleinste Nockenschalter der Welt (Modell CA4N) stammt von Kraus & Naimer. Das Unternehmen betreibt zur Herstellung seiner Produkte sechs Produktionsstätten– mit dem betriebsgrößten Standort in Weikersdorf, NÖ – 18 konzerneigene Vertriebs- und Beratungsgesellschaften und beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeiter.

Über Leitbetriebe Austria:

Leitbetriebe Austria ist die Exzellenz-Plattform von durch das Leitbetriebe Institut ausgezeichneten Vorzeigebetrieben der österreichischen Wirtschaft. Mit der Mission „Gemeinsam sind wir Marke“ repräsentieren die Leitbetriebe öffentlichkeitswirksam wertorientierte Ziele wie Innovation, Wachstum, Marktstellung und Mitarbeiterentwicklung. Der vertrauensvolle Austausch auf „Augenhöhe“ zwischen Entscheidungsträgern steht im Mittelpunkt des aktiven Forums.

Rückfragen & Kontakt:

Kraus & Naimer Produktion GmbH | Schumanngasse 31-39, 1180 Wien

Mag. Karin Schneck, bakk.phil | Communications Manager

Tel.Nr.: 01/40406-123

E-Mail: karin.schneck @ krausnaimer.com