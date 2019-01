Sachbeschädigungen bei Donnerstagsdemo

Wien (OTS) - Datum: 24.01.2019

Uhrzeit: 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr

Adresse: Verschiedene Tatorte im 8. Wiener Gemeindebezirk

Bei der Donnerstagsdemo am 24.01.2019, an der laut polizeilicher Einschätzung etwa 2000 Personen teilnahmen – kam es an Tatorten in der Fuhrmannsgasse, in der Schlösselgasse und in der Strozzigasse zu vier Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter. Hausfassaden wurden durch rohe Eier und Damenbinden verunreinigt. Eine deutsche Fahne war mithilfe pyrotechnischer Gegenstände in Brand gesetzt worden. Von den Beschädigungen betroffen waren einerseits Vereinslokale verschiedener Burschenschaften, andererseits eine Polizeiinspektion.

