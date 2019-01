Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers nach öffentlicher Fahndung

Wien (OTS) - Datum: 24.01.2019

Uhrzeit: 15:08 Uhr

Adresse: 21., Andreas-Hofer-Straße

Wie in der Presseaussendung der LPD Wien vom 23.01.2019 berichtet, gelang es dem LKA, eine Serie von rund 200 Betrugsfällen aufzuklären, bei der ein Gesamtschaden von rund 870.000 Euro entstanden war. Ein 70-jähriger österreichischer mutmaßlicher Mittäter war festgenommen worden, nach einem 34-jährigen serbischen Tatverdächtigen wurde gefahndet – unter anderem mithilfe von Fotos des Mannes, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wurden.

Am 24.01.2019 um 15:10 Uhr konnte die Streifenbesatzung der PI Kürschnergasse den Gesuchten aufgrund eines Hinweises in einer Wohnung in der Andreas-Hofer-Straße antreffen und widerstandslos festnehmen.

