Beamtin nimmt während Fußstreife zwei mutmaßliche Motorraddiebe fest

Wien (OTS) - Datum: 23.01.2019

Uhrzeit: 22:00 Uhr

Adresse: 21., Brünner Straße 258

Eine Polizistin der PI Kummergasse war auf Fußstreife, als sie in der Brünner Straße einen Kleinbus wahrnahm und eine Fahrzeuganhaltung durchführte. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle forderte sie den Lenker – einen 35-jährigen polnischen Staatsbürger – dazu auf, sie einen Blick in den hinteren Fahrzeugbereich und die Ladefläche werfen zu lassen. Minutenlang versuchte der Mann vergeblich, die seitliche Schiebetüre des Kleinbussees zu öffnen. Als sich laut seinen Angaben auch die Hecktüren aufgrund eines Defekts nichts öffnen ließen, nahm ihm die Polizistin die Fahrzeugschlüssel ab und entsperrte das Fahrzeug mittels Fernbedienung. Als sie die Hecktüren öffnete, sprang ein zweiter Mann (ebenfalls polnischer Staatsbürger, vermutlich 36 Jahre alt) aus dem Laderaum, in dem auch ein Motorrad lag. Die Beamtin konnte beide Tatverdächtigen bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte anhalten und deren Flucht verhindern. Das im Bus liegende Motorrad war zuvor aus einer Garage am Rennweg gestohlen worden. Außerdem konnte im Auto die Nummerntafel eines Mopeds vorgefunden werden. das die mutmaßlichen Täter offenbar im 21. Bezirk gestohlen hatten. Bei der Personsdurchsuchung wurde beim 35-Jährigen außerdem eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Das LKA führt derzeit Erhebungen und Einvernahmen durch. Die beiden Tatverdächtigen zeigen sich nicht geständig und verhielten sich im Arrestbereich aggressiv und unkooperativ.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at