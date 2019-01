Bundesjugendvertretung erinnert an ein Europa der Menschenrechte

Internationaler Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner

Wien (OTS) - Diesen Sonntag jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 74. Mal. Als Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV) wird auch Caroline Pavitsits am 27. Jänner am Heldenplatz ein Zeichen setzen. „Es ist unsere Pflicht, immer wieder neu an die Gräueltaten der Vergangenheit zu erinnern und niemals zu vergessen. In diesem Jahr steht der Gedenktag im Zeichen der Menschenrechte, wir müssen uns immer wieder lautstark zu diesen bekennen, gerade auch als junge Menschen“, betont Pavitsits.

Einige aktuelle Entwicklungen im Bereich Menschenrechte sieht die BJV mit großer Besorgnis, insbesondere wenn es um die Rechte von Kindern und Jugendlichen geht. Diese werden immer wieder sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eingeschränkt oder beschnitten. „In Österreich sehen wir beispielsweise Probleme in der sozialen Absicherung, beim Lebensstandard von Familien und Kindern oder diversen Formen von Diskriminierung. Als Bundesjugendvertretung stehen wir für sozialen Zusammenhalt, Gerechtigkeit und für die vehemente Verteidigung der Menschenrechte ein!“, bekräftigt Pavitsits.

Bewusstseinsbildung ist dabei ein zentrales Thema. Junge Menschen müssen mit adäquaten Angeboten zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der politischen Gegenwart ermutigt werden – sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der außerschulischen Jugendarbeit. „Die Lehren aus der Geschichte Österreichs müssen unumstrittenes Fundament unserer Demokratie sein. Die Menschenrechte sind unteilbar und universell, das muss auch in Zukunft der Grundkonsens unserer Gesellschaft sein,“ verdeutlicht Pavitsits abschließend.

Niemals vergessen: Für ein Europa der Menschenrechte!

Internationaler Holocaust-Gedenktag

Datum: 27.01.2019, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Heldenplatz

1010 Wien, Österreich

Url: http://www.jetztzeichensetzen.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at

www.bjv.at