Familienministerin Juliane Bogner-Strauß zeichnet Unternehmen und Hochschulen für familienfreundliches Engagement aus

Feierliche Verleihung des staatlichen Gütezeichens familienfreundliche Unternehmen und Hochschulen, 29. Jänner 2019 in der Aula der Wissenschaften

Wien (OTS) - Gemeinsam für ein familienfreundliches Österreich -insgesamt 112 Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und Hochschulen zeichnet Familienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß am Dienstag, 29. Jänner 2019, in der Aula der Wissenschaften in Wien für ihren Einsatz und ihr Engagement für mehr Familienfreundlichkeit in Österreich mit dem staatlichen Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ bzw. „Audit hochschuleundfamilie“ aus.

In den Auditprozessen „berufundfamilie“ bzw. „hochschuleundfamilie“ erarbeiten die zertifizierten Unternehmen und Hochschulen gezielte Maßnahmen zur Förderung einer familienfreundlichen Personal- bzw. Hochschulpolitik und somit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium.

Dienstag, 29. Jänner 2019

18.00 Uhr

Verleihung des staatlichen Gütezeichens familienfreundliche Arbeitgeber und Hochschulen 2018 (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, 1010 Wien)

Audit berufundfamilie und Audit hochschuleundfamilie

Das Audit berufundfamilie ist ein Personalmanagement-Tool für Unternehmen aller Branchen ab fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Auditprozess wird gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot an bestehenden familienfreundlichen Maßnahmen evaluiert und der Bedarf an neuen Maßnahmen ermittelt. Das Audit hochschuleundfamilie ist speziell auf Universitäten und Hochschulen zugeschnitten und unterstützt dabei, einen familienfreundlicheren Hochschulalltag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studierende zu realisieren. Alle Arbeitgeber und Hochschulen, die das Audit erfolgreich umsetzen, werden von der Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend mit dem staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet. Bisher haben über 500 Klein-, Mittel- und Großbetriebe aus allen Branchen sowie Universitäten und Hochschulen am Audit teilgenommen. Insgesamt profitieren so bereits über 350.000 Beschäftigte und über 200.000 Studierende von den familienfreundlichen Maßnahmen.

