Akademikerball 2019: Informationen für Journalisten

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Versammlungen und Veranstaltungen wurde ein Platzverbot im Bereich Heldenplatz verordnet, welches um 17:00 Uhr in Kraft tritt. Die genauen geographischen Definitionen sind dem Verordnungstext auf www.polizei.gv.at/wien zu entnehmen.

Interessierten Journalisten wurden in den vergangenen Tagen Medienakkreditierungen ausgestellt, die zum Betreten des Platzverbotsbereiches ermächtigen. Journalisten, die bislang nicht die Möglichkeit der Akkreditierung in Anspruch genommen haben, können sich heute von 17:00 bis 18:00 Uhr bei der Platzverbots-Schleuse in der Schauflergasse unter Vorlage der entsprechenden Ausweise nachakkreditieren.

Die Akkreditierung ist an bestimmte Verhaltensregeln gebunden. Der Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Bestimmungen hat den Verlust der Akkreditierung und der einhergehenden Privilegien zur Folge.

Medienansprechpartner für den heutigen Polizeieinsatz sind:

KontrInsp Mag. Paul Eidenberger

Tel.: 01-31310-72114

Insp. Daniel Fürst

Tel.: 01-31310-72105

Beide Ansprechpersonen werden um 17:00 Uhr im Bereich Schauflergasse für etwaige Presseanfragen zur Verfügung stehen.

