Besucherprogramm 2019 im Nationalpark Thayatal

30 Jahre Grenzöffnung zu Tschechien

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Nationalpark Thayatal an der Grenze zwischen Österreich und Tschechien, wo die Thaya eine faszinierende und aufgrund der Grenzlage von diversen Eingriffen verschont gebliebene Tallandschaft mit zahlreichen Flussschleifen und Umlaufbergen geschaffen hat, feiert heuer 30 Jahre Grenzöffnung zu Tschechien und bereichert dieses Jubiläum durch ein besonderes Besucherprogramm mit vielen spannenden, abwechslungsreichen und vor allem grenzüberschreitenden Veranstaltungen.

„Wir haben das 30-Jahre-Jubiläum der Grenzöffnung zum Anlass genommen, einen Schwerpunkt in unserem diesjährigen Besucherprogramm zu gestalten und die gemeinsame Geschichte sowie die gute Zusammenarbeit beider Länder hier im Thayatal in den Mittelpunkt unserer Besucherangebote zu rücken“, stellt Nationalparkdirektor Christian Übl das Programm 2019 vor.

Im Brennpunkt der Aktivitäten steht eine Spezialausstellung im Nationalparkhaus in Hardegg, welche die Zeit des Eisernen Vorhanges, die Euphorie der Grenzöffnung und die jahrelange, erfolgreiche Kooperation zwischen Tschechien und Österreich thematisiert. Im Mai folgt ein Familientag beiderseits der Thayabrücke, bei dem die geheimen Bewohner von Hardegg vorgestellt werden. Mit einem historischen Themenabend in Znaim und einem österreichisch-tschechischen Stadtfest in der kleinsten Stadt Österreichs erreichen die Aktivitäten zum Grenzöffnungs-Jubiläum dann ihren Höhepunkt.

Weiters bietet der Nationalpark Thayatal eine grenzüberschreitende Frühlingsweitwanderung von Znaim nach Retz, verschiedene Fachexkursionen mit tschechischen und österreichischen Experten, einen gemütlichen Familienwandertag im tschechischen Teil des Nationalparks sowie eine „Tschechische Woche“. Ein weiteres Highlight ist eine Sonderausstellung anlässlich des diesjährigen „Jahres der Wildkatze“ rund um die scheue Waldbewohnerin im Nationalparkhaus. Zudem stehen im „Wildkatzensommer“ wieder Wildkatzennachtwanderungen und Besuche bei den beiden Gehegekatzen Frieda & Carlo auf dem Programm.

„Heute ist das Thayatal ein Ort der Begegnung, die Thayabrücke verbindet die beiden Nationalparks und macht Lust auf grenzenlose Wanderungen inmitten der wilden Flusslandschaft. Die beiden Nationalparks Thayatal und Podyjí kooperieren seit Beginn ihrer Tätigkeit miteinander, das möchten wir auch den Besuchern gerne zeigen und mitgeben“, sagt Programmgestalter Christoph Milek.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Nationalpark Thayatal 2082 unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

