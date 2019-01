Innovation und Technologie werden die Art und Weise verändern, wie wir die Welt ernähren

Minneapolis (ots/PRNewswire) - Seit mehr als 150 Jahren verfolgt Cargill unerschütterlich die Mission, die Welt zu ernähren. Aufgrund des Wachstums der Weltbevölkerung und der Veränderung der Verbraucherwerte müssen sich jedoch die Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme weiterentwickeln.

Cargill konzentriert sich auf Technologie, Digitalisierung und F&E, um eine gesunde Ernährung für die wachsende Bevölkerung innerhalb der planetarischen Grenzen zu gewährleisten.

"Innovation in all ihren Formen - Technologie, Digitalisierung und Forschung und Entwicklung - bietet die Möglichkeit, einige der größten Herausforderungen des globalen Nahrungsmittelsystems anzugehen", sagte David MacLennan, Chairman und CEO von Cargill. "Ob es darum geht, Hunger zu beseitigen, die Verbraucherpräferenzen zu erfüllen, sicherere Arbeitsplätze zu schaffen, Transparenz in unserem Nahrungsmittelsystem zu schaffen oder den Landwirten zu helfen, Cargill glaubt, dass mit Technologie neue Lösungen realisiert werden können."

Cargill ist sich bewusst, dass kein Unternehmen, keine Technologie oder Plattform dies alleine erreichen kann. Deshalb setzt das Unternehmen auf Open-Source-Technologien und stellt die besten Ansätze zur Verfügung, um die gesamte Branche zu entwickeln und Lebensmittel und Landwirtschaft weltweit voranzubringen.

"Durch die Kombination von Cargills tiefem digitalen Fachwissen und seiner Innovationskultur mit den Fähigkeiten kritischer Partner, von Hyperledger bis Descartes Labs, Cainthus bis Techstars, haben wir Lösungen eingeführt, die die Zukunft von Lebensmitteln und Landwirtschaft stärken", sagte Justin Kershaw, Chief Information Officer von Cargill. "Ob durch maschinelles Lernen, IoT, Blockchain oder noch zu entdeckende Innovationen, es geht darum, die richtige Technologie zu finden, um einige der größten Herausforderungen im Bereich Ernährung und Nachhaltigkeit, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, zu lösen."

