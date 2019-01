AVISO: 28.1., 12.00 Uhr, Foto-/Drehtermin: Caritas und SPAR: Supermarkt mit sozialem Mehrwert

Peter Hanke (Stadt Wien), Petra Draxl (AMS Wien), Alois Huber (SPAR) und Klaus Schwertner (Caritas) eröffnen SPAR-Markt in der Davidgasse

Wien (OTS) -



Foto-/Drehtermin: Caritas und SPAR: Supermarkt mit sozialem Mehrwert

Die Caritas der Erzdiözese Wien eröffnet in Kooperation mit dem AMS und der Firma SPAR den zweiten Lebensmittelmarkt als sozialökonomischen Betrieb in Wien und erweitert damit das erfolgreiche Projekt. Der SPAR-Supermarkt in der Davidgasse wird, wie der erste SPAR-Supermarkt in der Quellenstraße, als Geschäft mit sozialem Mehrwert betrieben. Die beiden Märkte bieten 40 befristete Arbeitsplätze (Transitarbeitsplätze) für langzeiterwerbslose Frauen und Männer. Dabei stehen die Qualifizierung und Vermittlung von MitarbeiterInnen im Mittelpunkt.



MitarbeiterInnen mit einem Transitarbeitsplatz stehen für Interviewanfragen zur Verfügung.



Eröffnung mit

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales

Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin Arbeitsmarktservice Wien

Alois Huber, SPAR-Geschäftsführer

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien

Datum: 28.01.2019, 12:00 Uhr

Ort: SPAR-Markt Davidgasse

Davidgasse 79-81, 1100 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gantner

Pressesprecher Caritas der Erzdiözese Wien

martin.gantner @ caritas-wien.at

0664/88952760