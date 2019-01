AEDAS Homes führt Live ein, die erste Onlineplattform zur Echtzeit-Begehung von Neubauten

Madrid (ots/PRNewswire) -

AEDAS Homes, ein führender Entwickler auf dem spanischen Immobilienmarkt, hat Live entwickelt, die erste online angebotene virtuelle Tour in Echtzeit für Neubauten.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/812602/Live_AEDAS_Homes.jpg )

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TJHhJnAgrcE

Live ist ein Projekt, das mit dem Ziel entwickelt wurde, besonders Kunden in anderen Ländern eine Möglichkeit zu bieten, sich ihr zukünftiges Zuhause anzusehen und eventuelle Unklarheiten bequem und komfortabel zu beseitigen. "Das heißt, unsere Kunden können Reisen vermeiden, wir können Vertrauen aufbauen und die Entscheidungsfindung beschleunigen", sagt Jose Luis Leiros, Director of Innovation bei AEDAS Homes und Projektleiter.

Dem Unternehmen ist es gelungen, Live durch eine geniale Verbindung dreier bisher separater Universen im Neubau-Immobilienmarkt - 3D-Modellierung, Virtuelles TV und Internet - innerhalb nur weniger Monate von der Planungsphase in die Realität zu bringen.

Das erste Entwicklungsprojekt, das auf dieser Tour vorgestellt wird, ist Vanian Gardens in Estepona nahe Malaga an der Costa del Sol. Phase I von Vanian Gardens wird bis Jahresende abgeschlossen sein, und Interessenten können im Internet live.aedashomes.com besuchen und ihren Besuch im Onlinekalender buchen. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail und einen Link zu einem kostenlosen Videoanruf-Service, über den die Verbindung hergestellt wird. Dann müssen sie nur noch den Link anklicken, wobei keinerlei Software installiert wird. Anschließend erledigt der Browser den Rest und stellt die Verbindung mit dem Kundenberater her.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, übernimmt der Kundenberater und zeigt auf mehreren Bildschirmen detailliert die Anlage und Wohnprojekte. Anschließend begeht der Kundenberater in einem perfekt integrierten 3D-Modell die Wohnbereiche und verschiedenen Zimmer im Haus. Außerdem können Hauskäufer die realen Ansichten selbst betrachten. "Live ist kein Monolog. Der Schlüssel liegt darin, eine Konversation zu beginnen, sodass der Kunde Fragen in Echtzeit stellen kann", erklärt Javier Sanchez, Chief Innovation and Marketing Officer (CMO).

Nach der Soft-Launch-Markteinführung dieser innovativen Erfahrung vor einigen Wochen war das Feedback der ersten Kunden durchweg positiv. "Live hat mir geholfen, das Layout des Projekts viel besser zu verstehen und zu sehen, wie die Häuser wirklich werden sollen, so als ob ich persönlich in Spanien gewesen wäre", sagt Nils, der von seinem Heimatland Norwegen aus auf der Suche nach einem Haus an der Costa del Sol ist.

Rückfragen & Kontakt:

Sara Medina

smedina @ tinkle.es

+34-647-68-19-03