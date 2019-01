Neuer Ablauf für Kitzbühel-Wochenende in ORF eins

Abfahrt bereits am 25. Jänner, Slalom am 26. und Super-G am 27. Jänner

Wien (OTS) - Eine für Samstag angekündigte Schlechtwetterfront wirbelt den Fahrplan der Weltcuprennen in Kitzbühel und damit auch die ORF-eins-Übertragungszeiten durcheinander. Die Abfahrt steht damit bereits morgen, am Freitag, dem 25. Jänner 2019, ab 10.45 Uhr (Startzeit: 11.25 Uhr) auf dem Programm. Am Samstag, dem 26. Jänner, findet um 8.55 Uhr (Startzeit 1. Durchgang: 9.30 Uhr) bzw. 12.00 Uhr (Startzeit 2. Durchgang: 12.30) der Slalom am Ganslernhang statt. Und am Sonntag, dem 27. Jänner, hofft man, ab 12.50 Uhr (Startzeit: 13.30 Uhr) den Super-G starten zu können.

