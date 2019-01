Wunder Baum: Wenn Eschen sterben

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 02. Februar 2019 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Esche zählt zu den Edellaubhölzern; die weit verbreitete Baumart zeichnet – soferne die Bäume gesund sind – hohe Qualität, Festigkeit und Elastizität aus. Viele Bestände wurden aber von einem eingeschleppten Pilz befallen, der die Kronen dürr werden lässt: Die Bäume erkranken, viele sterben ab… und stellen für Waldbesucher und Forstarbeiter eine große Gefahr dar, wie Unfälle Jahr für Jahr beweisen. Aber auch die Aufarbeitung von immer wieder auftretenden Windwürfen nach Unwettern birgt ein großes Sicherheitsrisiko.

Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) ist hier beratend unterwegs. In der Landwirtschaftlichen Fachschule Stiegerhof in Kärnten beispielsweise lernen die Schüler mit Unterstützung von Experten der SVB und der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach, worauf es beim Fällen geschädigter Eschen ankommt.

Die weiteren Themen der Sendung am 02. Februar:

*Prickelnde Menü-Begleitung.

Ob Klassik, Reserve oder große Reserve – Österreichischer Sekt eignet sich durchaus als Menü-Begleiter. Eine Reportage über einen Sektproduzenten aus dem Weinviertel und zur Frage, zu welchen Speisen Sekt besonders gut passt.

*Gewickeltes Gebäck.

Spagatkrapfen stehen diesmal im Zentrum der neuen Beitragsreihe „Schmankerlgeschichten“: für dieses Brauchtumsgebäck wird der Teig über Modeln gelegt, mit Spagat umwickelt und dann in heißem Fett herausgebacken – eine steirische Seminarbäuerin zeigt, wie´s geht.

*Einzigartige Handarbeit.

Vor fast 50 Jahren begann ein Rodelsportler aus Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz, seine Rodeln selbst herzustellen. Daraus wurde ein Betrieb, der jährlich an die 800 „Gallzeiner Rodeln“ in Handarbeit für Hobby-Rodler und Spitzensportler fertigt – jedes Stück ein Unikat.

*Traditionelles Singen.

Im südlichen Niederösterreich ziehen alljährlich Burschen und Männer am Freitag vor Maria Lichtmess von Haus zu Haus und überbringen zu später Stunde singend ihre Neujahrswünsche – so auch in Raglitz am Rand der Buckligen Welt.

