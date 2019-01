Social Media Marketing im Start-up

Wien (OTS) - Johannes Braith, Geschäftsführer von Storebox, spricht im Interview mit dem MedienManager über Social Media Marketing und die Schwierigkeiten einen Start-ups.

Regulierung im Online-Zeitalter

Neues Gesicht bei den Digital Business Trends. Klement Cabana wird das neue Gesicht der sd one bei der Veranstaltung. Was er zu der Veranstaltung beitragen möchte und was durch ihn in Zukunft anders wird, verrät er dem MedienManager im Interview.

