Josef Taucher (SPÖ): Genuss kommt von Genügsamkeit – Energiesuffizienz wichtiger Aspekt bei Klimaschutz und Energieplanung

Wien (OTS) - Lobende Worte fand der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher für das Städtische Energieeffizienz-Programm 2030 (SEP 2030) im Rahmen der heutigen Gemeinderatssitzung. „Es wurde viel Positives gesagt, das ich nur unterstreichen kann. Die Einsparungen, unter anderem im Wärmebereich, sind ein Erfolg, der sich zeigen lassen kann.“

Neben der „Energieeffizienz“ spiele aber auch die „Energiesuffizienz“ eine wichtige Rolle in der Diskussion rund um die Themen Klimaschutz, Klimawandel und Energiesparen. Für den SPÖ-Abgeordneten sei der Verzicht auf Energie ein ebenso wichtiger Aspekt in der Debatte wie das Sparen von Energie. Daher müsse man sich vielmehr selbst die Frage stellen, worauf man verzichten könne, um einen "Rebound-Effekt" zu vermeiden. „Genuss kommt von Genügsamkeit. Genuss kommt nicht von mehr Konsum, sondern von weniger“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher.

„Ich bin nicht nur Umweltpolitiker, sondern sehe mich als Menschenpolitiker. Ich möchte, dass wir als Menschen auf dieser Erde leben und überleben können. Ich möchte, dass meine Kinder und Kindeskinder auch ein schönes Leben auf diesem Planeten haben.“ Generell brauche es ein größeres Umweltbewusstsein in der Gesellschaft. „Man muss die Leute emotionalisieren“, sagte Taucher und wies in diesem Zusammenhang auf zahlreiche städtische Initiativen hin, deren Ziel es ist, das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu erhöhen. „Wir haben die Umweltbildung Wien, die Umweltspürnasen, den Robinson Spielplatz der Kinderfreunde und vieles mehr, um auch die nächsten Generationen für das Thema Umwelt zu begeistern.“

Darüber hinaus wolle man künftig Maßnahmen setzen, um die Stadt Wien auf natürliche Weise zu kühlen. „Wien muss cooler werden“, sagte Josef Taucher, und konkretisierte: „Wir brauchen noch mehr Grün, noch mehr coole Zonen – insbesondere im Bereich der Urban Heat Islands –, begrünte Fassaden, Brunnen und Wasserstellen. Das ist meine Vision von einem coolen Wien. Das muss der Weg für Wien sein.“

