Brunner: SPÖ-Frauen unterstützen Aktion gegen Gewalt an Frauen

3 Millionen mehr für den Gewaltschutz sind dringend notwendig – Vorschläge der ExpertInnen und NGOs sollen umgesetzt werden

Wien (OTS/SK) - „Frauen brauchen mehr Schutz vor Gewalt. Von den ExpertInnen und NGOs liegen gute Vorschläge auf dem Tisch. Diese müssen nun rasch umgesetzt werden“, sagte heute, Donnerstag, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner anlässlich der heutigen Aktion gegen Gewalt an Frauen, zu der das Frauen*Volksbegehren und One Billion Rising gemeinsam mit dem Österreichischen Frauenring und der Allianz GewaltFREI Leben am Ballhausplatz eingeladen hatten. ****

Die SPÖ fordert drei Millionen Euro zusätzlich für den Gewaltschutz, davon zwei Millionen Euro für Fraueneinrichtungen und eine Million Euro für Täterarbeit. „Wichtig ist, dass die Täterarbeit endlich gesetzlich verankert wird“, so Brunner. Als notwendige Sofortmaßnahmen nannte die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin einen bundesweiten Ausbau an Anti-Gewalttrainings, präventive Arbeit im Bildungssystem und auf kommunaler Ebene, Schulungen für RichterInnen und StaatsanwältInnen, Maßnahmen für Asylwerberinnen und Frauen mit einem unsicheren Aufenthaltsstatus und einen Ausbau des Gewaltschutzes für Frauen mit Behinderung.

„Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen rasch handeln“, so Brunner. (Schluss) mr/mp

