Verteidigungsminister Kunasek bei 79. Hahnenkammrennen in Kitzbühel

87 Soldaten sorgen für perfekte Pisten; Highlight für Freitag geplant

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende von Freitag, 25.01.2019, bis Sonntag, 27.01.2019, besucht Verteidigungsminister Mario Kunasek das 79. Hahnenkammrennen in Kitzbühel, Tirol. Mario Kunasek trifft als ein Vertreter der österreichischen Bundesregierung und in seiner Rolle als Verteidigungsminister außerdem jene Soldaten der Unterstützungskompanie, die bei der Präparation und Nachbereitung der Hahnenkammpisten tatkräftig helfen.

„Ich freue mich auf ein spannendes Abfahrtsrennen in Kitzbühel. Ich möchte mir aber auch ein Bild von der Arbeit jener Soldatinnen und Soldaten vor Ort machen, die für eine gut präparierte „Streif“, unter schwierigsten Bedingungen sorgen. Dieser Einsatz erfordert gut ausgebildete Alpinsoldaten, die auch auf einem steilen Hang und vereisten Pisten in der Lage sind zu arbeiten“, so Minister Kunasek.

Seit 21. Jänner stehen die Gebirgssoldaten des Jägerbataillons 24 für die Präparation der Pisten im Einsatz. Die durch den Veranstalter bezahlte Unterstützungsleistung der Soldaten ist mittlerweile ein Teil des jährlichen Rennens. Neben zivilen Helfern ist es vor allem die Arbeit der rund 90 Soldaten, die für perfekte Pistenverhältnisse sorgen. Bis 30. Jänner stehen die Alpinisten für den Einsatz (u.a. Nachbereitung der Pisten) in Kitzbühel bereit.

Flughighlight zum Rennstart

Am Freitag vor Rennstart, im Zeitraum ab 10.50 Uhr bis ca. 11.10 Uhr, fliegen drei Luftfahrzeuge des Bundesheeres und vier Flieger aus der Flotte der „Flying Bulls“ mehrmals über den Hahnenkamm, um die diesjährige ‚AIRPOWER19‘ zu bewerben. Über den Köpfen der Besucher wird eindrucksvoll die C-130 „Hercules“, zwei Eurofighter gemeinsam mit einem Alpha Jet, einer B-25 „Mitchell“, einer P-38 „Lightning“ und einer F4 „Corsair“ zu sehen sein.

Die Flugshow ‚AIRPOWER19‘ kehrt am 6. und 7. September 2019 auf den Militärflugplatz Zeltweg zurück. Die Show wird mittlerweile zum achten Mal stattfinden, veranstaltet wird sie vom Bundesheer, dem Land Steiermark und Red Bull.

