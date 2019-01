Wr. Gemeinderat Erich Valentin (SPÖ): Wien ist Best-Practice-Beispiel für Elektromobilität und Energieeffizienz

Schwarz-Blau muss Hausaufgaben nachholen und längst fällige Gesetzesänderung vollziehen

Wien (OTS) - Klare Worte fand SPÖ-Abgeordneter Erich Valentin bei der heutigen Debatte zum städtischen Energieeffizienz-Programm 2030 (SEP 2030) im Wiener Gemeinderat. Das Programm sei ein Musterbeispiel dafür, wie sinnvoll und effizient die Stadt Wien geschäftsgruppenübergreifend arbeite. Ein derart erfolgreiches Ergebnis sei nur durch friktionsfreies, synergiesuchendes Arbeiten möglich gewesen, hob Valentin die Leistungen in diesem Zusammenhang hervor.

„Wien wird in Zukunft den Energiekonsum von 1990 haben – und das bei einem Mehr von rund 300.000 EinwohnerInnen“, lobte Valentin, und konkretisierte: „Wir werden die gleiche Energiemenge verbrauchen wie damals. Wenn wir uns diese Relation vorstellen, wird bewusst, welch großartige Leistung unsere Stadt in diesem Bereich erbringt.“

Auch in Sachen Elektromobilität habe Wien – im Gegensatz zum Bund – seine Hausaufgaben gemacht. „In Wien wird jeder dritte Weg mittels Elektromobilität zurückgelegt. 80 Prozent sind elektromobilitätsorientiert.“

Die Stadt werde 2030 einen Anteil von 40 % bei den Wiener Linien haben. „Wien ist eine Stadt, die jetzt schon Buslinien im Probebetrieb elektrisch betreibt. Wir sind nicht am Ende einer Entwicklung, sondern am Anfang.“

Kritik übte Valentin insbesondere an der schwarz-blauen Bundesregierung. „Es braucht ein vollakademisches Studium und einen Abschluss in Verwaltungsrecht, um das Förderwesen im Bund zu durchblicken“, sagte Valentin. Die Bundesförderung sei derart komplex, dass sie KonsumentInnen abschrecke. Darüber hinaus sei eine Novellierung des Wohnungseigentumsrechts längst überfällig. „Die Bundesregierung hat die Änderung des Gesetzes in ihr Programm geschrieben, aber diese bis heute nicht vollzogen. Das ist eine Chuzpe“, kritisiert Valentin. „Machen Sie Ihre Hausaufgaben, anstatt auf Wien zu weisen“, so die klare Forderung des SPÖ-Abgeordneten.



