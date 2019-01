Lotto: Jackpot mit 1,5 Millionen Euro am Sonntag

2 Joker in OÖ und Vorarlberg zu je 90.800 Euro

Wien (OTS) - Dem Gesetz der Serie folgend war eigentlich gar nichts Anderes möglich, als dass die Lotto Ziehung am Mittwoch mit einem Jackpot endete. Denn seit Jahresbeginn wechselten sich Runden ohne Sechser und solche mit einem Sologewinn regelmäßig ab. Somit wäre am kommenden Sonntag wieder ein Solo-Sechser fällig, und der würde rund 1,5 Millionen Euro bringen.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und bekommen dafür jeweils rund 43.500 Euro. Ein Wiener und ein Tiroler kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, ein Niederösterreicher war per Quicktipp erfolgreich.

Ein Kunststück gelang dabei dem Wiener, denn er spielte nur einen einzigen Tipp, verzeichnete damit aber gleich zwei Gewinne. Möglich war dies, da er mit diesem Tipp auch an LottoPlus teilgenommen hatte und drei Zahlen von Lotto auch bei LottoPlus gezogen wurden.

LottoPlus

Sechser gab es bei LottoPlus es am Mittwoch keinen, und die Gewinnsumme wurde wie immer auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Ziffernkombination, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Diese Entscheidung schlägt sich bei einem Oberösterreicher und einem Vorarlberger mit einem Gewinn von jeweils rund 90.800 Euro zu Buche.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.01.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 664.479,61 – 1,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.455,30 77 Fünfer zu je EUR 1.294,40 188 Vierer+ZZ zu je EUR 159,00 3.121 Vierer zu je EUR 53,20 5.062 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 52.101 Dreier zu je EUR 5,70 194.325 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 12 28 36 40 41 Zusatzzahl: 08

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.01.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 3.563,70 2.668 Vierer zu je EUR 16,30 41.022 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 03 12 15 23 28

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 23.01.2019

2 Joker EUR 90.779,20 14 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 882 mal EUR 88,00 9.138 mal EUR 8,00 90.683 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 2 3 7 2 8

