Czernohorszky zu AK/ÖGB-Befragung: „Wien bei Kinderbetreuung mit höchster Zufriedenheit!“

„Einzigartiges Angebot in Wien“

Wien (OTS) - „Die aktuelle Befragung von Arbeiterkammer und ÖGB zeigt ganz deutlich, dass Wien die höchste Zufriedenheit mit Öffnungszeiten und Schließtagen in Kindergarten, Hort und in den Ganztagsschulen hat“, zeigte sich heute Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut. „Das hat auch einen guten Grund: Denn Wiener Eltern können sich darauf verlassen, dass in Wien die Vereinbarkeit von Beruf und Familie funktioniert: Wien hat nicht nur die meisten Kindergärten und Horte, sondern auch die längsten Öffnungszeiten und die wenigsten Schließtage von allen Bundesländern.“

Knapp 95 Prozent der Wiener Kindergärten haben mehr als neun Stunden am Tag geöffnet. Bemerkenswert ist, dass fast alle Wiener Kindergärten mehr als 47 Wochen im Jahr geöffnet haben. Mit durchschnittlich 5,1 Schließtagen pro Jahr stehen die Wiener Einrichtungen auch in den Ferienzeiten zur Verfügung. „Das ist einzigartig in Österreich“, so Czernohorszky. Auch bezüglich der Kosten sei Wien Vorreiter: Neben dem beitragsfreien Kindergarten, gebe es bei den Horten für Eltern eine soziale Staffelung bei den Betreuungskosten.

„Gerade bei der Kleinkindbetreuung, zeigt sich, dass Wiens konsequenter Ausbau dieses Angebots der richtige Weg ist: „Seit der Einführung des beitragsfreien Kindergartens ist die Betreuungsquote bei den Unter-Dreijährigen um 17,4 Prozent gestiegen“, so Czernohorskzy. Es wäre schön gewesen, wenn der Bund den Bundesländern über die 15aVereinbarung mehr Geld für den Ausbau der Kindergärten bereit gestellt hätte.“ (Schluss)

