Internationale Ausstellung für Werbeschilder und LED-Technik 2019 bietet 20 Konferenzen zur Förderung der industriellen Entwicklung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Internationale Ausstellung für Werbeschilder und LED-Technik 2019 (ISLE), eine viertägige Messe für voll integrierte LED-Industrielösungen, die vom 3. bis 6. März 2019 in Bereich B des Canton Fair Complex in Guangzhou, China, stattfindet, hat spezielle Reiseangebote für Gruppen sowie neue Möglichkeiten für die über 1.800 erwarteten Besucher angekündigt, um an über zehn Veranstaltungen vor Ort mit führenden LED-Herstellern, Vertreibern, Dienstleistern, Werbeunternehmen sowie Regierungsstellen und Endnutzern teilnehmen zu können, die globale Chancen in der Branche erörtern.

Besonderes Angebot

Gruppen von sechs oder mehr Personen, die an der ISLE teilnehmen, können erhebliche Vorzüge erhalten:

6 oder mehr: kostenlose Hotelunterkunft

8 oder mehr: ein zusätzliches spezielles Geschenk

12 oder mehr: kostenloser Dolmetschdienst während der Veranstaltung

Die ISLE bietet Besuchern besondere Vorzüge, um ihnen die Zusammenarbeit mit ihren aktuellen und potenziellen Geschäftspartnern zu ermöglichen, sodass sie stets über die neuesten Branchentrends informiert sind. Neben Ausstellungen bietet die ISLE über 20 Konferenzen für Upstream- und Downstream-Experten, auf denen neue Einblicke gewonnen werden und Besucher sich bezüglich ihrer Vision für die Branche austauschen können.

Höhepunkte der Veranstaltung

Veranstaltung Zeit

Konferenz zu Industriemarken 3. -

mit Teilnehmern von 4.

Organisationen aus Asien, März

Nahost, Nordamerika und

Europa

Neue Produkteinführungen (LED 3. -

und Werbeausstattung) 6.

März

Seminar zur chinesischen 3.

Schilderindustrie März

oder

5.

März

Die Anwendung von LED und 3.

digitalen Schildern in Japans März

öffentlichem Verkehrssystem

Forum zur chinesischen 4.

LED-Branche (neue März

Technologie)

Einführung in den russischen 4.

Markt März

Seminar zur chinesischen 4.

Schilderindustrie, moderiert März

von internationalen Designern

LED-Anwendungen in 5.

intelligenten Städten, März

intelligenten Gebäuden, 5G

und IoT

Nachhaltige Entwicklung in 3.

der LED-Branche, Neuheiten zu März

den modernsten grünen

Materialien und

Zertifizierungen

LDC-Promotionsmeeting, 4. -

veranstaltet von der 5.

Commercial LCD Industry März

Association

Requisiten-Promotionsmeeting,

veranstaltet von der Display

Props Industry Association



Informationen zu ISLE



Die Internationale Ausstellung für Werbeschilder und LED-Technik 2019 (ISLE), die von Canton Fair Advertising Co., Ltd. und der Chia Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) organisiert wird, ist eine Plattform für voll integrierte LED-Industrielösungen für professionelle, ausdrucksstarke und intelligente Werbeschilder.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/812909/ISLE.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Frau Suyi Bi

+86-20-89268218

bishuyi @ cantonfairad.com



Frau Sarah Li

+86-20-89268248

lizefan @ isle.org.cn



Herr Sparta Zhang

+86-20-89268292

zhanghuilong @ isle.org.cn