„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 25. Jänner um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Lebensgeschichte von Nik P. und wenn ein Traumprinz zum Albtraum wird – darüber spricht am Freitag, dem 25. Jänner 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 Vera Russwurm in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ mit ihren Gästen. Schlager-Superstar Nik P. erzählt über seine ganz besonderen Familienverhältnisse und Hiltrud Looßmann berichtet darüber, wie der Traum vom Traummann zerplatzte.

Nik P.: Ganz besondere Familienverhältnisse

Schlager-Superstar Nik P., der aus ärmsten Verhältnissen kommt, schrieb mit dem „Stern, der deinen Namen trägt“ Musikgeschichte. Die eigene Lebensgeschichte des gebürtigen Kärntners Nikolaus Presnik beginnt allerdings weniger glanzvoll. Nach dem frühen Tod der Mutter und mit einem alkoholkranken Vater hatte er als Kind nicht einmal genügend zu essen. Er kommt zu Adoptiveltern, heiratet und schafft mit Mitte 30 den musikalischen Durchbruch. Damit endet aber auch seine erste Ehe. Vor etwas mehr als einem Jahr wird seine dritte Ehe geschieden. Mittlerweile ist der Vater von vier Kindern aber wieder frisch verliebt. Mit Vera spricht Nik P. über seine ganz besonderen Familienverhältnisse – von frühester Kindheit bis heute.

Traumprinz gefunden – wenn der Traum zum Albtraum wird

Außerdem zu Gast: Hiltrud Looßmann vom Bodensee, die in Sri Lanka ihren um vieles jüngeren Traumprinzen kennenlernte, gemeinsam mit ihm in die Heimat zurückkehrte, ihn heiratete, aber feststellen musste, dass sich Träume schnell in Albträume verwandeln können.

