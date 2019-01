Unbefugter Gebrauch von einem Fahrzeug

Wien (OTS) - Datum: 23.01.2019

Uhrzeit: 00:20 – 01:10 Uhr

Adresse: 11., Simmering

Eine 49-jährige Frau alarmierte die Polizei da sie in der Nacht bemerkt hatte, dass sowohl ihr Pkw und die dazugehörigen Schlüssel, als auch ihr 15-jähriger Sohn nicht mehr da waren. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering konnte im Zuge einer Streifung das Fahrzeug in der Herbotgasse wahrnehmen und nach einer kurzen Verfolgung in der Speditionsstraße anhalten.

Bereits am 06.08.2018 hatte der 15-Jährige das Fahrzeug seiner Mutter unbefugt in Betrieb genommen. Damals verlor der österreichische Staatsbürger die Kontrolle über den Pkw und beschädigte fünf geparkte Autos. Zwei Personen die sich gerade in ihren geparkten Pkws befanden, wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

Der 15-Jährige zeigte sich bezüglich seines Fehlverhaltens nicht einsichtig. Er wurde angezeigt und das Fahrzeug wieder seiner Mutter übergeben.

