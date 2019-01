Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Datum: 23.01.2019

Uhrzeit: 08:45 Uhr

Adresse: 10., Laxenburger Straße Krzg. Troststraße

Nach ersten Erhebungen hat ein 30-jähriger Mann einen Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn der Laxenburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts gelenkt und wollte bei der Kreuzung mit der Troststraße nach rechts einbiegen.

Eine 75-jährige Frau wollte die Fahrbahn der Laxenburger Straße am dortigen Schutzweg überqueren. Am Schutzweg kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die 75-Jährige zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. Die Verletzte wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Laut Angaben des 30-jährigen deutschen Staatsbürgers wollte er bei Rotlicht für seine Fahrtrichtung das Fahrzeug vor der Haltelinie anhalten und kam dabei ins Rutschen. Das Unfallfahrzeug hatte Sommerreifen montiert.

Ein anschließend durchgeführter Alkomattest ergab einen Messwert von 0,76 Promille. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at