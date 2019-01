ORF III am Freitag: Neue Folge „André Hellers Menschenkinder“ mit Skistar Marcel Hirscher

Außerdem: Ski-Romantikkomödie „Fünf-Sterne-Kerle inklusive“ und „Arme Millionäre: Einmal Polen und zurück“

Wien (OTS) - Eine neue Ausgabe „André Hellers Menschenkinder“ präsentiert ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 25. Jänner 2019, um 20.15 Uhr – diesmal mit dem aktuell erfolgreichsten Skirennläufer der Welt: Marcel Hirscher. Davor zeigt ORF III als Abschluss des Schwerpunkts zum 100. Geburtstag von Meeresforscher und Tauchpionier Hans Hass die Dokumentation „Der Hai, der aus der Kälte kommt“ (16.45 Uhr) in den „Expeditionen“.

Im Hauptabend ist „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr) mit Skistar Marcel Hirscher zu sehen. Der Salzburger zählt mit seinen sieben Gesamtweltcupsiegen im alpinen Skizirkus zu den erfolgreichsten Rennläufern der Skisportgeschichte. Hinzu kommt zweifaches Gold bei Olympischen Spielen und sechsmal Gold bei Weltmeisterschaften. Der Sohn zweier Skilehrer erinnert sich im Gespräch mit André Heller an seine ersten Schwünge auf der Piste, an seine größten Erfolge und erzählt von seinen Erfahrungen als frisch gebackener Vater.

Passend zum Ski-Schwerpunkt zeigt ORF III anschließend die Romantik-Komödie „Fünf-Sterne-Kerle inklusive“ (21.15 Uhr) nach dem Bestseller von Gaby Hauptmann. Katrin (Katharina Wackernagel) gewinnt eine Woche Skiurlaub. Gemeinsam mit ihrer Tante Ruth (Gila von Weitershausen) reist sie nach Zürs am Arlberg, um in der Welt der Reichen und Schönen kurzfristig ihren chronischen Geldmangel zu vergessen. Es dauert nicht lange, bis die beiden von charmanten Herren zu Champagnerrunden eingeladen werden. Doch welche Absichten hegen die Männer? Regie in dem Film aus dem Jahr 2006 führte Vivian Naefe.

In der anschließenden „Arme Millionäre“-Episode „Einmal Polen und zurück“ (22.50 Uhr) ist Familie Gabriel wieder einmal in Geld- und anderen Nöten. Paul (Sky du Mont) träumt davon, mit der Beteiligung an einer heruntergekommenen Pension wieder ins Hotelgeschäft einzusteigen, Ehefrau Adina (Andrea Sawatzki) ist davon jedoch gar nicht begeistert. Nach einem Streit macht sich Paul auf nach Polen, um in einer Sauerkrautfabrik zu arbeiten.

