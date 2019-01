„Bewusst gesund“ über gesunden Schlaf, Selbstmedikation bei Schmerzen, „ballfitte“ Füße und Kraftsuppen

Am 26. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 26. Jänner 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schlafen – allzu kurz ist ungesund

Gesunder Schlaf ist wichtig. Doch was zeichnet gesunden Schlaf aus und wie viele Stunden Schlaf benötigt man? Durchschnittlich schlafen Berufstätige in Österreich sieben Stunden pro Tag. Unter der Woche weniger, am Wochenende versuchen viele den Schlaf nachzuholen, den sie unter der Woche vermissen. Was passiert im Körper, wenn man zu wenig schläft, und was kann man tun, wenn man einfach nicht schlafen kann?

Selbstmedikation bei Schmerzen

Bei plötzlich auftretenden Rücken-, Kopf- oder Zahnschmerzen wird häufig zu einem rezeptfreien Schmerzmittel gegriffen. Doch auch diese schnelle Hilfe sollte gezielt und überlegt eingesetzt werden. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Schmerzmittel umfangreiche Nebenwirkungen haben und die Wirkung anderer Medikamente beeinflussen. Die möglichen Risiken der Selbstmedikation erklärt die Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft, Dr. Gabriele Grögl-Aringer.

High-Heel-Training – fit durch die Ballsaison

„Alles Walzer“ heißt es am 28. Februar in der Wiener Staatsoper, wenn beim 63. Opernball mehr als 5.000 Gäste das Tanzbein schwingen werden. Aber nicht nur am Ball der Bälle wird getanzt, denn die Ballsaison ist längst eröffnet. Und Herr und Frau Österreicher putzen sich dafür gerne heraus. Vor allem bei den Damen darf dabei der richtige Ballschuh nicht fehlen. Oftmals sind deren Füße die Leidtragenden, sie werden stundenlang in enge Schuhe mit hohen Absätzen gezwängt. Deshalb hat sich eine junge Wienerin überlegt, wie Frau ihre Füße „ballfit“ machen kann.

Kraftsuppen – Wohltat für Körper und Seele

Neben Tee erfreuen sich in der kalten Jahreszeit besonders Suppen großer Beliebtheit. Allen voran der Klassiker: die Hühnersuppe. In der Volksmedizin ist sie ein weit verbreitetes Heilmittel zur Vorbeugung und schnelleren Genesung bei Erkältungen. Auch in der Traditionellen Chinesischen Medizin ist man von der positiven Wirkung der „Hühnerkraftsuppe“ überzeugt. Humanstudien über die Wirkung gibt es allerdings keine. Tatsache ist jedoch, dass die Suppe wegen ihres hohen Eiweißgehalts und ihrer Nährstoffdichte etwa durch Sellerie, Karotten und Lauch für den Körper wertvoll und leicht bekömmlich ist. Wie alle Suppen versorgt uns Hühnersuppe außerdem mit Flüssigkeit und wärmt von innen – und das ist besonders in der Erkältungszeit wichtig.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema „Tremor“

Menschen ab dem 60. Lebensjahr leiden häufig an Tremor bzw. unwillkürlichem Muskelzittern. Meist zittern Arme und Hände, seltener sind Patienten von einem Kopftremor betroffen. Steckt immer eine Parkinson-Erkrankung dahinter oder gibt es noch weitere mögliche Ursachen? Und kann Sport das Muskelzittern reduzieren? Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema „Tremor“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at