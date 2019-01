Neuer Twin City Liner hat österreichische Gewässer erreicht

Schnellkatamaran hat Schleuse Jochenstein passiert

Wien (OTS/RK) - Der neue, größere und modernere Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, hat am 23. Jänner 2019 die Schleuse Jochenstein durchfahren und damit erstmals die deutsch-österreichische Grenze passiert. Damit befindet sich der neue Schnellkatamaran auf der letzten Etappe seiner Reise nach Wien.

Reise quer durch Österreich

Die Schleuse Jochenstein liegt an der deutsch-österreichischen Grenze. Hier hat der neue Twin City Liner erstmals die Grenze zwischen Bayern und dem oberösterreichischen Innviertel passiert. Rund 12 Tage ist der Schnellkatamaran bereits unterwegs und hat dabei bereits den Ärmelkanal, zwei Länder sowie 55 Schleusen entlang des Binnenwasserstraßennetzes überwunden. Acht weitere Schleusen und circa 270 km auf der Donau liegen noch vor ihm, bevor er den sicheren Hafen in Wien erreicht. Vorbei an Engelhartszell in Oberösterreich, ist der neue Twin City Liner nun erstmals in österreichischen Gewässern unterwegs. Auf Donauwellen geht es nun über Linz, Enns, Melk und Spitz weiter bis zur finalen Schleuse in Freudenau. Wenn das neue Schiff an seinem Ziel im Hafen Wien ankommt, wird es bereits rund 270 Seemeilen (500 Kilometer) am Meer und etwa 1.600 km im Binnenwassernetz zurückgelegt haben. Die Zeit bis zum Saisonbeginn am 29. März wird dann für letzte kleinere Arbeiten und vor allem für Trainingsfahrten auf der Heimstrecke des neuen Twin City Liners am Donaukanal und der Donau bis Bratislava genutzt.

Von Südengland bis nach Wien

Am 11. Jänner hieß es im Hafen Cowes auf der britischen Isle of Wight „Leinen los“ für den neue Twin City Liner. Die größte Bewährungsprobe musste das Schiff gleich zu Beginn seiner Reise absolvieren: Die Überquerung des Ärmelkanals. Dafür benötigte der neue Schnellkatamaran weniger als 1 Stunde. Nach der Ankunft in Rotterdam ging es für den neuen Twin City Liner auf dem Binnenwasserstraßennetz weiter, quer durch die Niederlande und Deutschland bis nach Österreich.

Rund 7 Millionen Euro investiert

Bereits im Oktober 2017 hat die Central Danube, ein Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, den Bau des neuen Twin City Liner in Auftrag gegeben. Rund 7 Millionen Euro wurden in das neue Schiff investiert. Die spezialisierten Fachkräfte der Werft haben den neuen Schnellkatamaran in rund 62.000 Arbeitsstunden fix und fertig gebaut. Dazu wurden 25 Tonnen Aluminium verarbeitet und 60 Quadratmeter Fensterglas eingesetzt. Die Übernahme des neuen Schiffes durch die Central Danube erfolgte in Rotterdam.

Der Twin City Liner verbindet seit 2006 die beiden Donaumetropolen Wien und Bratislava auf dem Wasserweg miteinander. Bis dato waren mit dem Twin City Liner mehr als 1,7 Millionen Passagiere in mehr als zwölf Jahren unterwegs. 2018 wurden rund 145.000 Passagiere befördert.

Der Twin City Liner wird von der Central Danube betrieben, einer gemeinsamen Gesellschaft der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Verantwortlich für Design und Bau des neuen Schiffes sind das australische Unternehmen Incat Crowther, das auf das Design von Schnellkatamaranen mit äußerst niedrigem Wellenbild spezialisiert ist, sowie die Werft Wight Shipyard auf der Isle of Wight in Großbritannien.

Tickets für den neuen Twin City Liner jetzt schon buchen

Mit dem Saisonstart am 29. März 2019 wird der neue, größere und modernere Twin City Liner zwischen Wien und Bratislava unterwegs sein. Tickets für den neuen Twin City Liner können jetzt gebucht werden: telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80, per Mail an booking @ twincityliner.com oder online unter www.twincityliner.com. Bei einer Fahrzeit von rund 75 Minuten fährt der Twin City Liner täglich von der Schiffstation City am Schwedenplatz Richtung Bratislava ab.

