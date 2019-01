Legendäre Alpenrallye: Automobilklassiker aus sechs Jahrzehnten auf großer Tour über die schönsten Alpenrouten

32. Kitzbüheler Alpenrallye: 5. bis 8. Juni 2019

Kitzbühel (OTS) - Eine der führenden Classic-Car-Veranstaltungen Europas wirft ihren Schatten voraus: Die Kitzbüheler Alpenrallye geht vom 5. bis 8. Juni 2019 auf den schönsten Alpenstraßen in Tirol, Salzburg und Bayern über die Bühne.

2019 stehen wieder neue Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge auf dem Programm: Kitzbüheler Alpen, Wilder Kaiser, Loferer Steinberge, Hochkönig, Zillertaler Alpen, Rofangebirge und Hohe Tauern bieten den Rallyeteams eindrucksvolle Blicke auf die Bergwelt der Alpen, viele atemberaubende Bergstrecken sorgen für sportliche Herausforderungen. Erstmals seit Jahren führt die Route der Alpenrallye 2019 bei der Königsetappe (Freitag, 7. Juni) auch auf einen Abstecher in die Mozartstart Salzburg. Die Samstagetappe (8. Juni) führt über den Gerlospass, durch das Zillertal und Inntal und schließlich zum großen Finale zurück in die Gamsstadt: Beim Zieleinlauf mit Fahrzeugpräsentation (14.30 Uhr) in der Kitzbüheler Altstadt werden wieder Tausende begeisterte Zuschauer den 180 Rallyeteams zujubeln.

Rund 600 Kilometer haben die Teilnehmer heuer zu bewältigen – je nach Anspruch sportlich (Sport Trophy) oder entspannt (Classic Trophy). Die Baujahrgrenze 1972/1975 sorgt für Exklusivität im Starterfeld, ein Querschnitt der schönsten Klassiker aus Vor- und Nachkriegszeiten, darunter Raritäten vieler große Marken wie Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, Aston Martin oder Rolls Royce.

Die Kitzbüheler Alpenrallye gilt seit 32 Jahren als eine der größten und renommiertesten historischen Automobilveranstaltungen. Das mondäne Flair der Gamsstadt und die prachtvolle Kulisse der Bergwelt rund um Kitzbühel und entlang der Strecken bilden den Rahmen für eine der reizvollsten Oldtimerveranstaltungen Europas. Die Kitzbüheler Alpenrallye ist neben dem weltbekannten Hahnenkamm-Rennen (Ski-Weltcup) und dem Generali Open-ATP-Tennisturnier eines der jährlichen Top-Großereignisse in der Gamsstadt.

Nennungsschluss für die 32. Kitzbüheler Alpenrallye: 5. April 2019

Teilnehmeranfragen, Nennungen, Infos: +43 (0)5356 – 72901 oder info @ alpenrallye.at

PROGRAMM (Änderungen vorbehalten)

Mittwoch, 5. Juni

13.30–18.00: Fahrzeugabnahme

Donnerstag, 6. Juni

08.00–15.00: Fahrzeugabnahme

ab 15.00: Prolog „Brixental-Runde”

Freitag, 7. Juni

ab 7.30: „Lammertal-Runde“

Samstag, 8. Juni

ab 8.00: „Zillertal-Runde”

ca. 14.30: Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation in der Kitzbüheler Innenstadt

Rückfragen & Kontakt:

Albin Ritsch | Pressebetreuung

mobil: +43 676 6137616 | e-mail: presse @ alpenrallye.at

https://alpenrallye.at